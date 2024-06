Vi phạm công bố thông tin, Mitraco bị xử phạt 190 triệu đồng

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt 190 triệu đồng đối với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco; UPCoM: MTA) do có hành vi vi phạm liên quan đến công bố thông tin và tỷ lệ thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị.

Trong đó, Mitraco bị phạt 65 triệu đồng do chậm trễ trong việc công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Mitraco đã không công bố đúng hạn Tài liệu giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cáo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ kiểm toán chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với báo cáo cùng kỳ năm trước; Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với trước khi soát xét; giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC công ty mẹ bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Mitraco còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về tỷ lệ thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị (HĐQT). Theo đó, doanh nghiệp này không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành như quy định.

Như vậy, với 2 vi phạm trên, tổng số tiền Mitraco bị xử phạt là 190 triệu đồng.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh có tiền thân là Công ty Khai thác, chế biến và xuất khẩu Titan Hà Tĩnh được thành lập năm 1996. Năm 2014, Công ty thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Mitraco hoạt động đa ngành, trong đó công nghiệp khai thác, chế biến sâu các sản phẩm khoáng sản, công nghiệp sản xuất chế biến vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác cảng vẫn là những lĩnh vực mũi nhọn chính của Tổng công ty. Ngày 21/10/2015, MTA chính thức giao dịch trên sàn UPCoM.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Mitraco.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Mitraco ghi nhận kết quả kinh doanh giảm lỗ, từ lỗ 30,8 tỷ đồng (quý I/2023) chỉ còn lỗ 5,2 tỷ đồng (quý I/2024).

Mitraco giải trình nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh trên do trong quý I/2024 giá bán sản phẩm heo thịt tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, dịch bệnh tại Hà Tĩnh được kiểm soát chặt chẽ hơn nên chi phí phòng dịch giảm.