Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cho biết, vừa có văn bản công khai thông tin các dự án, công trình không đảm bảo an toàn về PCCC nên buộc phải tạm đình chỉ hoạt động.

Theo đó, khách sạn Quốc Tế trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP.Nha Trang), do Công ty Cổ phần Thành Hưng NT làm chủ đầu tư đã có vi phạm về quy định PCCC theo Nghị định 136 năm 2020 của Chính phủ.

Một khách sạn nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, vi phạm PCCC. Ảnh: X.N

Cụ thể, khi đã đưa hạng mục, khối nhà có cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế, chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của đơn vị có thẩm quyền.

Cùng với đó, khách sạn Nha Trang của Công ty Cổ phần Khách sạn Nha Trang trên đường Thống Nhất cũng bị đình chỉ hoạt động do vi phạm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động xưởng sản xuất ngư lưới cụ của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Long; xưởng sản xuất xốp thuộc công ty TNHH sản xuất thương mại Nam Thịnh Long và nhà máy may Cam Ranh của Công ty Cổ phần may Cam Ranh.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa, 2 khách sạn và 3 cơ sở sản xuất nêu trên đều vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 17, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Ngoài việc tạm đình chỉ hoạt động, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư các khách sạn, cơ sở sản xuất vi phạm khẩn trương khắc phục.