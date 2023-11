Vi phạm về thuế, Gỗ Thuận An (GTA) bị phạt và truy thu hơn 134 triệu đồng

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (HoSE: GTA) vừa công bố thông tin bất thường về việc đã nhận được Quyết định số 5081/QĐ-CTBDU của Cục thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Gỗ Thuận An đã vi phạm thuế trong 3 năm, từ 2020-2022.

Các khoản phạt và truy thu của Gỗ Thuận An bao gồm: 90,1 triệu đồng truy thu thuế thu nhập cá nhân; 30,6 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính kê khai sai và hơn 13,5 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

Tổng cộng, số tiền phạt và truy thu hơn 134 triệu đồng.

Gỗ Thuận An ghi nhận lợi nhuận quý III "đi lùi"

Tóm tắt kết quả kinh doanh quý III

Trong quý III/2023, Gỗ Thuận An ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 79,6 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,3 tỷ, giảm tới 20,6% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả này, Gỗ Thuận An cho biết trong kỳ này có nhiều khó khăn hơn về đơn hàng như: Ảnh hưởng cuộc xung đột Nga và Ukraine, lạm phát kéo dài làm giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ khiến khách hàng yêu cầu giãn thời gian xuất hàng, thậm chí hủy đơn hàng, giảm mạnh dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm. Bên cạnh đó, chi phí tiền thuê đất tại Chi nhánh Bình Phước cũng tính theo đơn giá mới nên cũng khiến giảm lợi nhuận.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu Gỗ Thuận An đạt hơn 190 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,7 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 332 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Gỗ Thuận An thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, Công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh quý III/2023 với mục tiêu tổng doanh thu gần 55 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, Gỗ Thuận An cơ bản đã vượt đích kế hoạch kinh doanh quý III.

Ở một diễn biến khác, Hội đồng quản trị Gỗ Thuận An cũng đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong quý IV/2023 với tổng doanh thu hơn 65 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 3 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 27/11, cổ phiếu GTA đóng cửa tại mức 15.050 đồng/cổ phiếu, tăng gần 31% so với phiên giao dịch đầu tiên của năm (11.500 đồng/cổ phiếu).