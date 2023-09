Gỗ Thuận An (GTA) ước tính lợi nhuận 9 tháng giảm 1 nửa so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An cho biết: Ước tính lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2023 giảm tới 49,4% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng lên kế hoạch lãi quý IV đạt ít hơn so với ước tính quý này.

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 26/9/2023 thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh quý IV. Lợi nhuận Gỗ Thuận An ước tính giảm 1 nửa so với cùng kỳ Cụ thể, Gỗ Thuận An ước tính kết quả sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt hơn 200,6 tỷ đồng (giảm khoảng 53,2% so với cùng kỳ năm trước). Tổng chi phí trong kỳ gần 192 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng gần 9 tỷ đồng (giảm 49,4%). Ước tính kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 (nguồn: Gỗ Thuận An) Với kết quả kinh doanh ước tính như trên, Gỗ Thuận An sau 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện khoảng 60,4% kế hoạch doanh thu và hơn 75,7% kế hoạch lợi nhuận năm. Tình hình kinh doanh các quý trong năm và kế hoạch quý IV Trước đó, Gỗ Thuận An ghi nhận lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 6 tỷ đồng. Như vậy, Công ty có thể thu về gần 3 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý III này - giảm 21% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Gỗ Thuận An cũng thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong quý IV/2023 với tổng doanh thu dự kiến đạt 65,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2,8 tỷ đồng. Nếu Gỗ Thuận An hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV này, công ty ước tính sẽ đạt khoảng gần 266 tỷ đồng doanh thu thuần (tương ứng hoàn thành 80% kế hoạch) và khoảng 11,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tương ứng hoàn thành 100% kế hoạch lãi). Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu GTA hiện đang giữ nguyên tại mức tham chiếu 15.900 đồng/cổ phiếu từ ngày 21/9. Gỗ Thuận An (GTA): Lãi giảm sâu xuống 2,6 tỷ đồng, các khoản phải nộp Nhà nước tăng 8,3 lần 20/07/2023 13:02

