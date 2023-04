Vì sao chưa giảm giá dịch vụ cất/hạ cánh với chuyến bay nội địa năm 2023?

Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về kiến nghị giảm giá dịch vụ cất/hạ cánh đối với chuyến bay nội địa năm 2023.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thống nhất với ý kiến cho rằng việc xem xét giảm giá dịch vụ cất/hạ cánh đối với các chuyến bay nội địa năm 2023 là chưa đủ cơ sở.



Nguyên nhân là do theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển nội địa năm 2023 dự kiến đạt 45,5 triệu khách, tăng 5% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019.

Sân bay Nội Bài đang hoạt động ổn định. Ảnh: TA

Thị trường vận tải nội địa đã và đang phục hồi như giai đoạn trước dịch Covid-19, nguồn thu từ dịch vụ cất/hạ cánh để chi trả chi phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định.

Tuy nhiên, nguồn thu hiện nay còn đang hạn chế, cần cân đối để bố trí cho sửa chữa, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại các cảng hàng không đảm bảo khai thác an toàn.



Thứ trưởng Lê Anh Tuấn giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đánh giá lại hiện trạng khu bay tại các cảng hàng không để xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo trì cho phù hợp.

Được biết, một số hãng hàng không trong nước đã kiến nghị Bộ GTVT xem xét tiếp tục áp dụng chính sách giảm 50% phí cất/hạ cánh và điều hành bay đối với các chuyến bay nội địa trong năm 2023.

Lý do được các hãng hàng không đưa ra là, dù thị trường nội địa đã phục hồi hoàn toàn và tăng trưởng so với năm 2019 nhưng thị trường quốc tế năm 2022 mới chỉ phục hồi được khoảng 30% so trước dịch.

Hơn nữa, năm 2022 và dự kiến năm 2023, các hãng hàng không vẫn chịu áp lực giá dầu leo thang cộng với các nguy cơ tiềm ẩn về khủng hoảng kinh tế, lạm phát trên thế giới.

Năm 2023 dự báo vẫn là năm khó khăn với ngành hàng không Việt Nam khi thị trường quốc tế dự kiến mới chỉ hồi phục ở mức 80% so với năm 2019. Các hãng hàng không dự kiến khó có thể kinh doanh có lãi về vận tải hàng không.

Các hãng hàng không đánh giá vẫn rất cần sự ủng hộ và hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành; trong đó có Bộ Giao thông Vận tải thông qua việc tiếp tục duy trì các giải pháp chính sách hỗ trợ về chi phí, đảm bảo khả năng cạnh tranh khi có sự tham gia ngày càng đông của các hãng hàng không quốc tế. Điều này nhằm hỗ trợ các hãng hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và trong thời gian trước mắt.