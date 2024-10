Vì sao Eximbank triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 11/2024 tại Hà Nội?

6 tháng đầu năm, Eximbank báo lãi trước thuế đạt hơn 1.474 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với kế hoạch lãi 5.180 tỷ đồng cho cả năm, Eximbank mới thực hiện được 28% mục tiêu. Tổng tài sản tại cuối quý II tăng 5% so với đầu năm, lên 211.999 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4% so với đầu năm, lên 163.051 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tính đến 30/6 là 4.002 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.