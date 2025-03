Vì sao Huế điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đô thị xanh hơn 91 triệu USD?

Tiểu dự án đô thị xanh tại Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP.Huế) phê duyệt lần đầu năm 2016, điều chỉnh lần cuối vào tháng 8/2024.

Tổng mức đầu tư dự án là 91,22 triệu USD từ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Gói thầu nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ (quận Thuận Hóa) thuộc dự án đô thị xanh tại Huế.

Việc thực hiện dự án nhằm mục tiêu cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị, đồng thời tạo động lực cho phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch, tạo công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân ở Huế.

Bên cạnh đó, dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao cảnh quan môi trường đô thị qua đó nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho nhân dân.

Đến nay dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 10/10 gói thầu xây lắp với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, 2 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 8 gói thầu đang triển khai thi công với giá trị thực hiện đến 31/12/2024 đạt 761 tỷ đồng (75,48% khối lượng đã giải ngân).

Theo UBND TP.Huế, giá trị thực hiện thực tế các hợp phần dự án đều nhỏ hơn so với hiệp định vay đã ký. Nguyên nhân là do vốn dư sau đấu thầu, vốn dư do thay đổi tỷ giá, vốn dư do dự phòng Hiệp định vay chưa phân bổ.

Để tiếp tục thực hiện nguồn vốn còn lại chưa sử dụng cần phải điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc dự án. Vì vậy, UBND TP.Huế đã đề nghị HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, dự án vẫn giữ tổng mức đầu tư ban đầu hơn 91 triệu USD, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng, tăng gần 160 tỷ đồng do thay đổi tỷ giá trong quá trình thực hiện dự án.

Việc bổ sung quy mô đầu tư phần vốn dư dự án nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng và cải thiện cảnh quan môi trường tại khu đô thị mới An Vân Dương; bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ Chi Lăng, Bạch Đằng... Qua đó dự án sẽ mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội, phát huy các hạng mục đã được đầu tư xây dựng.