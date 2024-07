Vì sao lãnh đạo Nhựa Đông Á (DAG) từ chối nhận thù lao năm 2023?

Về cổ phiếu DAG, cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/7 do công ty chưa họp đại hội cổ đông thường niên 2024 (quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023), đồng thời do chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với quy định.

Cổ phiếu DAG cũng thuộc diện hạn chế giao dịch do Nhựa Đông Á chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với quy định.

Cổ phiếu DAG còn thuộc diện kiểm soát do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đưa chứng khoán vào diện cảnh báo.