Vì sao ông Nguyễn Hữu Tín bị khai trừ Đảng?

Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng các ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt sau khi xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp ngày 28/7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.



Ban Bí thư cho rằng, sai phạm của ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM là "rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của địa phương và cá nhân".

Hơn nữa, ông Tín và ông Kiệt đã bị Toà án nhân dân TP HCM phạt tù; đang chấp hành án tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Hữu Tín. Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 20/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu lý do đề nghị khai trừ Đảng ông Nguyễn Hữu Tín và ông Đào Anh Kiệt là vì hai ông này "vi phạm pháp luật nghiêm trọng".

Trước đó, ngày 31/12/2019, ông Nguyễn Hữu Tín đã bị phạt 7 năm tù, ông Đào Anh Kiệt bị phạt 6 năm 6 tháng tù do chịu trách nhiệm chính về sai phạm giao đất công sản cho Vũ "Nhôm".

HĐXX xác định, nhà đất rộng 5.000 m2 tại số 15 Thi Sách, quận 1, là tài sản Nhà nước nên việc sắp xếp lại phải tuân theo Ban chỉ đạo 09 (đứng đầu là Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân).

Từ năm 2014 đến 2016, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Việt Tân ký các công văn đề nghị UBND TP HCM, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch "tạo điều kiện" cho Công ty Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") làm Chủ tịch HĐQT (công ty bình phong) được thuê nhà đất 15 Thi Sách phục vụ mục đích an ninh quốc phòng.

Ông Tín không báo cho Trưởng ban chỉ đạo 09 và Sở Tài chính tham mưu mà bút phê cho Lê Văn Thanh (phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM) giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thủ tục. Nguyễn Thanh Chương (Trưởng Phòng đô thị UBND TP HCM) được giao soạn công văn để Thanh gửi cho Sở này.

Sau khi duyệt văn bản tham mưu, Trương Văn Út (Phó Phòng quản lý đất đai) ký nháy văn bản trình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đào Anh Kiệt ký ban hành công văn gửi UBND TP HCM. Trên nội dung tham mưu của Sở Tài nguyên Môi trường, ông Tín đã cho Công ty Bắc Nam 79 được thuê khu nhà đất, không thông qua đấu giá theo quy định.