Vì sao Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh phải trả cho C47 hơn 30 tỷ đồng?

Theo phán quyết này, Trọng tài chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - CTCP Xây dựng 47 (HoSE: C47); chấp nhận một phần yêu cầu kiện lại của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Đồng thời, sau khi bù trừ nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền của phán quyết, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có nghĩa vụ thanh toán cho C47 một số khoản tiền sau: tiền nợ gốc còn thiếu là 20,3 tỷ đồng; tiền lãi chậm trả là hơn 9,9 tỷ đồng; tiền phí trọng tài là 467,8 triệu đồng và chi phí pháp lý là 500 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh phải thanh toán là hơn 31,2 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của C47.

Theo thông báo này, cổ phiếu C47 bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4/2024. Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh cáo theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, C47 cho hay theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập, do không có xác nhận nợ số tiền 51,1 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2023 của Vĩnh Sơn - Sông Hinh nên không đủ cơ sở để xác định khả năng có thể thu hồi giá trị dự phòng (nếu có) của khoản công nợ phải thu nêu trên và ảnh hưởng khác (nếu có) tới các chỉ tiêu có liên quan trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Lý do của việc này là C47 đang tiến hành khởi kiện ra tòa án và trọng tài kinh tế để đòi nợ nên mối quan hệ giữa hai đơn vị không được đồng thuận. Khoản nợ phải thu này phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng 1382/2015/HĐKT-CC47 và số 653/2016/HD-VSH-LD giữa hai đơn vị về việc giao nhận thi công công trình thủy điện Thượng Kon Tum.

Tại thời điểm đó, C47 cho biết, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế. Mặc dù không ký được xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2023, nhưng C47 và VSH đã ký biên bản thanh quyết toán 2 hợp đồng thi công dự án Thủy điện Thượng Kon Tum nói trên và xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2021.

Lợi nhuận năm 2024 của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh "bốc hơi" 55%

Riêng quý IV/2024, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 343 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cho biết, mặc dù tình hình thủy văn quý IV/2024 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên không thuận lợi so với cùng kỳ năm trước dẫn đến sản lượng điện thương phẩm giảm 29%.

Dù vậy, giá bán điện bình quân của các nhà máy trong quý IV/2024 cao hơn so với cùng kỳ năm trước nên doanh thu sản xuất điện tăng 26,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất điện giảm do thuế, phí và các chi phí sản xuất liên quan giảm so với cùng kỳ năm trước 40,5 tỷ đồng nên lợi nhuận sản xuất điện tăng 66,8 tỷ đồng.

Mặt khác, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lãi hoạt động tài chính tăng 27,6 tỷ đồng trong quý IV/2024 nhờ tăng doanh thu từ lãi tiền gửi 4,35 tỷ đồng. Đồng thời, các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay và số dư nợ vay giảm nên chi phí tài chính quý IV/2024 giảm 23,3 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2024, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh báo lãi trước thuế 521,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 448,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 55% so với năm 2023.

Kết quả này tương ứng với 93% chỉ tiêu doanh thu và gần 89% kế hoạch lãi sau thuế năm được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

Kết thúc năm 2024, tổng tài sản của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 10% so với đầu năm, còn 8.608 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 25% còn 1.099 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở các khoản phải thu ngắn hạn về 584,8 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm hơn 1.000 tỷ so với đầu năm còn 3.924 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 3.353 tỷ đồng, tương ứng giảm 10% so với đầu năm.