Vì sao Tổng giám đốc Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt?

Ông Trần Quang Sơn, Tổng giám đốc HSBC vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan cáo buộc giúp sức cho 2 người khác lừa tiền của Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên.

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018, ông Tô Quốc K. - Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên có nhu cầu xin cấp phép đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Trần Quang Sơn tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, ông K. được giới thiệu gặp gỡ Nguyễn Văn Mực (ngụ An Giang). Qua trao đổi, Mực biết Công ty Đại Thổ Nguyên đang cần nguồn vốn để triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng nên giới thiệu có quen với công ty đang sở hữu nguồn vốn có thể hợp tác để triển khai dự án.

Sau đó, thông qua sự giới thiệu của ông Mực, ông K. gặp được Nguyễn Tấn Sự - Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Núi Chúa, trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM và Nguyễn Thụy Long Phượng - Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Núi Chúa.

Sự và Phượng “nổ” mình có khả năng quan hệ với ngân hàng để thực hiện bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ đô la từ tổ chức đầu tư tài chính “HSBC Vietnam Finance Group” để đầu tư vào dự án.

Đồng thời, Phượng đưa cho ông K. xem tài liệu, hình ảnh chứng minh Công ty Núi Chúa có khoản quỹ ngoại tệ nêu trên và đề nghị hợp tác đầu tư. Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông K. đưa cho Phượng 570 triệu đồng.

Đầu năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng. Tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật, ông K. ký hợp đồng hợp tác đầu tư vào ngày 19/4/2019.

Sau khi ký hợp đồng, Phượng và Sự yêu cầu ông K. thanh toán tiếp số tiền hơn 1,1 tỷ đồng phí phát hành bảo lãnh thanh toán nhưng ông K. không đồng ý do Công ty Núi Chúa chưa chứng minh được khả năng tài chính.

Đến ngày 25/4/2019, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông Khởi “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” ngày 25/4/2019 của "Công ty HSBC Việt Nam" do Trần Quang Sơn làm tổng giám đốc với nội dung: “Công ty tài chính HSBC VN sẵn sàng hỗ trợ và sắp xếp một khoản tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đại Thổ Nguyên có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng”.

Mục đích làm cho ông Khởi tin rằng Công ty Núi Chúa có hợp tác với công ty tài chính sở hữu nguồn vốn lớn sẵn sàng bảo lãnh tín dụng cho dự án của Công ty Đại Thổ Nguyên như đã hứa hẹn và tiếp tục đưa tiền cho các nghi can này. Thực tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam là công ty do Phượng và Sự chỉ đạo Sơn lập ra để lừa đảo.

Sau đó, ông Khởi tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công.

Tuy nhiên, sau đó, ông Khởi đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và yêu cầu cung cấp các tài liệu bản gốc thì nhóm người này không đồng ý.

Ông Khởi liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà "đối tác" cung cấp là giả. Sau khi biết được bị lừa đảo, ông Khởi đã nhiều lần yêu cầu Nguyễn Tấn Sự và Phượng thanh lý hợp đồng và trả lại tiền nhưng các nghi can không đồng ý. Đến nay, các nghi can chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của ông Khởi.

Tháng 12/2020, ông Khởi gửi đơn tố giác đến CQĐT. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng.

CQĐT xác định, việc đàm phán thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bị can với ông Khởi, mặc dù Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi, nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo của ông Khởi. Do đó, hành vi của Trần Quang Sơn đã cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức.