VIB dự kiến triệu tập Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 3/2025

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã có thông báo về ngày 19/2/2025 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB; HoSE: VIB).

Theo công bố, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VIB dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2025 tại TP HCM. Hiện ngân hàng vẫn chưa có thông báo về các nội dung, tờ trình được đưa ra thảo luận và thông qua tại ĐHĐCĐ lần này.

Nội dung đáng chú ý khác, HoSE cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VIB nhiệm kỳ 2023 - 2027 là ngày 13/12/2024. Theo thông tin trên website, hiện HĐQT ngân hàng VIB bao gồm 5 thành viên, trong đó ông Đặng Khắc Vỹ làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, cao hơn so với mức trung bình ngành là 9%. Đặc biệt, trong riêng quý 3, VIB tăng trưởng tín dụng đạt gần 7% và là một trong những ngân hàng bán lẻ có tăng trưởng tín dụng tốt nhất ngành.

Nguồn: VIB.

Sau 9 tháng đầu năm, VIB đạt tổng doanh thu 15.300 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần giảm 9% so với cùng kỳ. Với định hướng tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng cao, có tài sản đảm bảo tốt, cùng với việc đưa ra thị trường nhiều gói sản phẩm bán lẻ lãi suất cạnh tranh nên có sự giảm về biên lãi ròng (NIM), tuy nhiên VIB vẫn duy trì NIM tích cực, ở mức 4%.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, thu nhập ngoài lãi 9 tháng đầu năm của VIB đạt 3.500 tỷ, tăng 5% và đóng góp vào 23% tổng doanh thu của ngân hàng. Đáng chú ý thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro (write off recovery) đạt hơn 750 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ; hoạt động ngoại hối cũng đóng góp mức thu nhập hơn 450 tỷ đồng, tăng 49%. Thu nhập từ phí đạt 2.100 tỷ với 2 sản phẩm chính là Thẻ tín dụng và Bảo hiểm.

Trong đó, tính đến 30/09/2024, số lượng thẻ tín dụng VIB đã vượt mốc 800.000 thẻ, chi tiêu đạt kỷ lục mới, gần 90.000 tỷ đồng với mức trung bình 10.000 tỷ đồng/tháng, tăng 40% so với cùng kỳ.