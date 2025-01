VIB: Năm 2024 tăng trưởng tín dụng 22%, cao nhất trong nhóm ngân hàng TMCP tư nhân

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB; HoSE: VIB) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với tăng trưởng tín dụng ấn tượng 22%, thuộc nhóm cao nhất ngành



Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 493.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng VIB đạt 325.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 22%, cao nhất trong nhóm ngân hàng TMCP tư nhân.

VIB cho biết, tăng trưởng đến từ cả ở 4 mảng phân khúc trọng tâm là bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, SME và định chế tài chính thông qua các sản phẩm vay có lãi suất cạnh tranh cùng quy trình đơn giản, linh hoạt và nhanh chóng.

Trong đó, dư nợ bán lẻ đạt gần 260.000 tỷ đồng, tỷ lệ bán lẻ duy trì mức 80%, cao nhất ngành, cùng rủi ro tín dụng tập trung thấp nhất thị trường. Trong đó, trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo chủ yếu là nhà ở, đất ở với đầy đủ pháp lý và có tính thanh khoản tốt.

VIB cũng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở nhóm thấp nhất ngành và chỉ chiếm 0,2% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó toàn bộ trái phiếu đều thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và tiêu dùng.



Biểu đồ tăng trưởng tín dụng của VIB.

Đại diện VIB chia sẻ, trong bối cảnh VIB được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng nằm trong top đầu ngành, ngân hàng có thêm dư địa tăng trưởng ở các phân khúc khách hàng khác.

Tuy nhiên, vẫn nhất quán với khẩu vị rủi ro thận trọng, hạn chế cho vay các nhóm ngành rủi ro cao và không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để tăng trưởng bằng mọi giá nhằm tránh hệ lụy về sau và ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của ngân hàng và sự ổn định của ngành ngân hàng.

Trong bối cảnh tăng trưởng huy động toàn hệ thống ngân hàng vẫn đang ở mức thấp trong vài năm qua, tuy nhiên tiền gửi khách hàng tại VIB vẫn duy trì tăng trưởng hơn 17% so với đầu năm, nâng số dư tiền gửi khách hàng đạt 276.000 tỷ đồng, đáp ứng thanh khoản và nguồn lực cho hoạt động tín dụng.

Trong đó huy động khách hàng cá nhân đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng 14%. Đặc biệt, nguồn vốn chi phí thấp (CASA và ngoại tệ) tăng hơn 35% so với đầu năm, góp phần vào chiến lược tối ưu hóa chi phí vốn, giúp chi phí lãi 2024 giảm tới 14% so với cùng kỳ.

Nợ xấu giảm mạnh

Thông qua thường xuyên rà soát chính sách tín dụng, định hướng tập trung vào phân khúc khách hàng và tài sản bảo đảm tốt cùng các biện pháp xử lý và phòng ngừa nợ xấu, chất lượng tài sản của ngân hàng đang dần cải thiện khi nợ nhóm 2 giảm gần 4.100 tỷ đồng, tương đương giảm 28% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, nợ nhóm 3 và 4 cũng giảm lần lượt 9% và 28%, tương đương giảm tổng cộng gần 1.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12/2024 của VIB là 2,4%.



Các chỉ số quản trị an toàn ở mức tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 11,9% (quy định: trên 8%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 72% (quy định: dưới 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 22% (quy định: dưới 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 117% (chuẩn Basel III: trên 100%).

Lãi hơn 9.000 tỷ năm 2024

Năm 2024, VIB đạt tổng doanh thu 20.570 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, duy trì NIM tích cực, ở mức 3,8% nhờ các chiến lược tối ưu chi phí vốn.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, thu nhập ngoài lãi vẫn duy trì tăng trưởng tốt, tăng 6% so với cùng kỳ và đóng góp vào 19% tổng doanh thu của ngân hàng. Đáng chú ý thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro (write off recovery) đạt gần 1.250 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Thu nhập từ phí đạt 2.100 tỷ với 2 sản phẩm chính là Thẻ tín dụng và Bảo hiểm, trong đó số lượng thẻ tín dụng VIB đã đạt hơn 865.000 thẻ, chi tiêu thẻ đạt kỷ lục mới là 5 tỷ đô la, tương ứng với mức trung bình 10.000 tỷ đồng/tháng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Bảo hiểm cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực sau giai đoạn chuyển đổi mô hình theo định hướng mới với tỷ lệ duy trì hợp đồng (persistency rate) hơn 50%.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong năm 2024 tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ các hoạt động đầu tư vào con người, công nghệ, ngân hàng số, marketing và mở rộng chi nhánh. Hệ số hiệu quả chi phí (CIR) của ngân hàng đạt mức 35%, và đang có sự cải thiện so với các quý trước khi thu lãi đang phục hồi trở lại, các sáng kiến tối ưu hóa chi phí đang được thực hiện tốt cùng với các chi nhánh mới bắt đầu đi vào hoạt động hiệu quả.

Trong năm 2024, VIB đã triển khai mở 8 chi nhánh mới tại 7 tỉnh thành, trong đó có 3 tỉnh thành mới. Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo, VIB tiếp tục kế hoạch mở rộng mạng lưới với 10-15 chi nhánh/năm và gia tăng hiện hiện ở 1 số tỉnh thành mới. Cũng trong đầu năm 2025, ngân hàng đã triển khai đợt tuyển dụng thêm 1.200 nhân sự mới để đáp ứng kế hoạch tăng trưởng kinh doanh.

Về trích lập dự phòng, trong bối cảnh chất lượng tài sản đã có dấu hiệu cải thiện tốt, áp lực nợ xấu giảm đáng kể nhưng VIB tiếp tục duy trì chính sách thận trọng mới mức trích lập dự phòng khoảng 4.353 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và duy trì tỷ lệ bao phủ ổn định.

Tổng kết, lợi nhuận trước thuế của VIB năm 2024 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, đây là con số lợi nhuận thực chất, phản ánh đúng kết quả kinh doanh và tình hình thị trường. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 18%.