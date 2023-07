CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm mạnh tới 71% so với cùng kỳ, đạt vỏn vẹn hơn 25 tỷ đồng

Cụ thể, Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 20,4%, đạt hơn 1.774 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng tăng 27,5% lên 1.674 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 37,6%, từ 161 tỷ xuống còn hơn 100,3 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý này giảm là do lợi nhuận gộp về mặt hàng quặng giảm tới hơn 97% vì giá mua vào cao nhưng giá bán ra thấp, sản lượng quặng bán ra giảm. Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp về mặt hàng than cốc cũng giảm tới gần 74% so với cùng kỳ năm trước

Tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2023

Doanh thu hoạt động tài chính

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh gần 218%, từ 7,5 tỷ lên hơn 24,1 tỷ đồng. Trong đó ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất là lãi chênh lệch tỷ giá, từ 108 triệu lên tới gần 12 tỷ đồng rồi sau đó là lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng từ 7,4 tỷ lên hơn 12,1 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của VPG cũng ghi nhận tăng tới 100,8%, từ 22,8 tỷ lên gần 46 tỷ đồng. Khoản mục này tăng là do Công ty kinh doanh mặt hàng than nhiệt cần huy động nhiều vốn (cùng kỳ chưa kinh doanh mặt hàng này) và lãi suất ngân hàng trong quý này cao hơn so với quý trước.

Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng tới 46,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 20%.

Kết quả, VPG ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 32,1 tỷ và 25,5 tỷ đồng, cả 2 đều giảm hơn 71% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, VPG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.568,5 tỷ đồng, tăng 46,2% so với 6 tháng đầu năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 61,8 tỷ đồng, giảm mạnh 56%.

Năm 2023, VPG đặt kế hoạch đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 110 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, HAGL đã hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của VPG có hơn 4.844 tỷ đồng, giảm 19% so với hồi đầu năm. Phần lớn chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm gần 30% tổng tài sản), hàng tồn kho (chiếm 38,3%) và còn lại đến từ các khoản mục khác. Tổng nợ của VPG có gần 3.305 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7, giá cổ phiếu VPG giảm 6,9% xuống còn ở mức 19.550 đồng/ cổ phiếu.