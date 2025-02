VietinBank chốt chi hơn 12.500 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023

Cụ thể, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận riêng lẻ năm 2023 đạt gần 19.457 tỷ đồng. Thêm vào đó, khoản điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước là gần 2,9 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận phân phối là gần 19.454 tỷ đồng.

Sau khi trích quỹ bổ sung vốn điều lệ 1.945 tỷ đồng, trích quỹ dự phòng tài chính 1.945 tỷ đồng, trích quỹ đầu tư phát triển 389 tỷ đồng, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.609 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại của VietinBank là 12.565 tỷ đồng.

Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu phải theo phê duyệt cơ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến sẽ là 12.565 tỷ đồng.

Năm 2023, VietinBank đã hoàn thành phát hành thêm 564 triệu cổ phiếu, tương đương 5.643 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020, giúp vốn điều lệ tăng lên 53.700 tỷ đồng.

Ngân hàng còn kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 12.330 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại từ năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016. Nếu được chấp thuận và triển khai xong tất cả các kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên 91.635 tỷ đồng.

Trước đó, VietinBank cũng đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024 - 2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Chốt triệu tập ĐHĐCĐ vào tháng 4/2025

Ngày 1/4 tới đây, VietinBank sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Tại sự kiện, ban lãnh đạo sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 cùng kế hoạch năm 2025.

Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận 2024, mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ sẽ xem xét kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu (nếu có), cùng các nội dung liên quan đến công tác nhân sự và điều chỉnh quy định quản trị của ngân hàng.

Ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 12.245 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 9.871 tỷ đồng, tăng 63%. Thu nhập lãi thuần tăng 13% lên 16.312 tỷ đồng, nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh trên 17% và chi phí lãi giảm 13% so với cùng kỳ.

Thu nhập ngoài lãi cũng tăng gần 27%, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh khác với mức tăng trưởng gần 65%, nhờ đẩy nhanh tiến độ xử lý và thu hồi nợ trên toàn hệ thống.

Tính đến cuối quý IV/2024, tổng tài sản của VietinBank đạt gần 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng gần 17%, đạt 1,72 triệu tỷ đồng.