Vietjet khai thác 53 đường bay nội địa, lợi nhuận hơn 460 tỷ đồng nửa đầu năm 2022

Báo cáo tài chính của Công ty CP hàng không Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022.

Vietjet khai thác 53 đường bay nội địa, doanh thu vận tải hành khách của Vietjet trong quý II/2022 đạt 11.355 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ trước đại dịch), lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng.

Trong quý II/2022, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 11.590 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Vietjet có doanh thu vận tải hành khách của hãng đạt 14.696 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 16.112 tỷ đồng, lần lượt tăng so với cùng kỳ năm 2019 trước dịch.

Với những kết quả trên, sáu tháng đầu năm, Vietjet đạt lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 76 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất là 426 tỷ đồng.

Vietjet đang khai thác tốt các chuyến bay nội địa. Ảnh: C.L

Hiện, Vietjet đã tăng tần suất khai thác trên nhiều chặng bay, thực hiện 52.500 chuyến bay, vận chuyển 9 triệu lượt hành khách, tăng 54% và 92% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó số chuyến bay tăng 8% so với giai đoạn trước dịch 2019.

Tình riêng quý II/2022, Vietjet khai thác gần 33.000 chuyến bay, vận chuyển 6 triệu lượt hành khách, tăng cao hơn so với trước đại dịch. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển trong quý đạt hơn 11.000 tấn.

Theo lãnh đạo Vietjet, hãng bay này đang đẩy mạnh phát triển các đường bay quốc tế mới, trong đó tiên phong phát triển và mở rộng 17 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, đất nước với 1,4 tỷ dân, tới Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore; khai trương các đường bay mới từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đi Busan (Hàn Quốc), từ Hà Nội đến Nagoya và Fukuoka (Nhật Bản)…

Máy bay hãng hàng không Vietjet đang khai thác. Ảnh: C.L

Lý giải về doanh thu có được, lãnh đạo Vietjet cho biết, những kết quả của quý II và sáu tháng đầu năm 2022 có sự đột phá về doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 426 tỷ đồng, tương đương 85,2% kế hoạch sáu tháng do chi phí xăng dầu tăng cao.

Vietjet thu nộp ngân sách đạt khoảng 2.300 tỷ đồng gồm các khoản thuế, phí thu hộ trực tiếp và gián tiếp trong sáu tháng đầu năm.

Kết quả tích cực của các hãng hàng không, đi đầu là Vietjet, đã góp phần cơ bản vào lợi nhuận đột phá của các cảng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), và các dịch vụ liên quan trong sáu tháng đầu năm 2022.

Trong thời gian vừa qua, Vietjet nhận liên tiếp 2 giải thưởng, 'Hãng hàng không mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng toàn cầu - Value Airline of the Year' và 'Top 10 hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới – Top 10 Best Low-cost Airlines' năm 2022, do AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không thế giới bình chọn.