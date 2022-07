Hàng không nội địa tăng trưởng vượt xa mọi dự báo, các hãng hàng không có thoát lỗ?

Người đứng đầu Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thị trường hàng không nội địa đang tăng trưởng trở lại vượt xa mọi dự báo.

Hàng không nội địa tăng trưởng vượt xa mọi dự báo

Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, hàng không đã phục vụ 56,1 triệu khách qua các cảng hàng không, tăng 111% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, quốc tế đạt 3,8 triệu khách, tăng 1.463% so với cùng kỳ 2021; Nội địa đạt 52,3 triệu khách, tăng 98,2% so với cùng kỳ 2021.

Sân bay Nội Bài những ngày cao điểm. Ảnh: TA

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 27,7 triệu khách, tăng 104% so với cùng kỳ 2021, trong đó khách quốc tế đạt 1,6 triệu, tăng 1.939% so với cùng kỳ 2021. Khách nội địa đạt 26,1 triệu khách, tăng 97% so với cùng kỳ 2021.

Về tình hình hoạt động hàng không, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong 7 tháng qua, thị trường hàng không nội địa ghi nhận sự tăng trưởng cao, tăng 5% so với tháng trước và tăng 38% so với thời điểm trước dịch Covid-19 (2019).

"Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam trong tháng 7 đạt gần 12 triệu lượt khách. Trong đó, lượng hành khách nội địa đạt 10,6 triệu lượt (tăng hơn 40%), lượng khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt (giảm 65%)", ông Thắng thông tin.

Ông Thắng khẳng định: "Thị trường nội địa đang tăng trưởng trở lại vượt xa mọi dự báo".

Cũng theo ông Thắng, hiện tỷ lệ khôi phục các đường bay quốc tế mới đạt khoảng 40% so với thời điểm trước dịch. Trong đó, quá trình các đường bay liên quan đến hai quốc gia Hàn Quốc và Trung Quốc còn gặp nhiều khó khăn.

"Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2022, các đường bay quốc tế sẽ được khôi phục như thời điểm trước dịch năm 2019. Tuy nhiên, mục tiêu này cũng gặp rào cản nhất định khi thời điểm này, dịch đậu mùa khỉ xuất hiện, các quốc gia có xu thế siết chặt công tác kiểm soát dịch", ông Thắng chia sẻ.

Vietnam Airlines đang giảm lỗ khi hàng không phục hồi. Ảnh: TA

Vietnam Airlines - "ông lớn" ngành hàng không giảm lỗ

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, nửa đầu năm 2022, Vietnam Airlines Group (gồm 03 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vần chuyển gần 9,5 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với kế hoạch đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Tuy nhiên, thị trường quốc tế, vốn mang tới 65% doanh thu của Vietnam Airlines, mới chỉ có những bước phục hồi khá khiêm tốn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thị trường quốc tế chỉ đạt khoảng 12% so với trước đại dịch, do các rào cản nhập cảnh khiến nhu cầu đi lại bị hạn chế đáng kể.

Vietnam Airlines mới nối lại 35 đường bay quốc tế, bằng 53% so sánh trước đại dịch là 2019. Hãng cũng chưa thể khai thác trở lại các đường bay đến Trung Quốc, Myanmar, Nga do những hạn chế từ phía nhà chức trách hoặc căng thẳng chính trị.

Báo cáo tài chính quý II/2022 của Vietnam Airlines cho biết, quý II/2022, mức lỗ của công ty Mẹ Vietnam Airlines ít hơn 44% so sánh cùng kỳ, chỉ dừng ở mức 2.243 tỷ đồng. Mức lỗ của hợp nhất ít hơn 43% so sánh cùng kỳ, chỉ ở mức 2.568 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, kết quả cũng khả quan hơn, khi mức lỗ công ty mẹ chỉ 4.685 tỷ đồng, ít hơn cùng kỳ gần 39%, mức lỗ hợp nhất là 5.254 tỷ đồng, ít hơn cùng kỳ gần 40%. Mức lỗ của quý II/2022 cũng giảm xuống so với quý I/2022.

Kết quả trên đạt được chủ yếu nhờ thị trường nội địa phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, các khó khăn còn tồn tại khiến hàng không chưa thể thoát lỗ gồm giá nhiên liệu bay (chiếm 40% chi phí khai thác) tăng cao đột biến – mức giá nhiên liệu bình quân cao gấp đôi cùng kỳ, thị trường quốc tế phục hồi chậm chạp, chưa được như kỳ vọng.

Dù vậy, hàng không vẫn đang có tín hiệu khởi sắc đáng chú ý. Vietnam Airlines lần đầu tiên ghi nhận có lãi trong nhiều ngày cao điểm hè tháng 7/2022. Mùa cao điểm Hè nội địa kéo dài đến tháng 8/2022 sẽ mang lại dòng tiền lớn cho Vietnam Airlines.