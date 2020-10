Vietravel Airlines chính thức được cấp phép cất cánh

Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) với thời gian hoạt động 50 năm.

Việc cấp phép này được Bộ Giao thông Vận tải đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Vietravel Airlines đủ điều kiện và vừa được cấp giấy phép bay. Do đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã ký giấy phép số 02/2020 về việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

Vietravel Airlines được cấp phép có tổng vốn đầu tư thực hiện dự án 700 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án 50 năm. Về quy mô, số lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên của Vietravel Airlines là 3 tàu bay, tăng dần đến năm thứ 5 khai thác 8 tàu bay.

Cùng với đó, Vietravel Airlines sẽ xây dựng hãng hàng không có trụ sở tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) gắn với du lịch, cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế đến các nước trong châu lục, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không của Việt Nam và phát triển ngành du lịch lữ hành, cũng như phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Trước đó, Thủ tướng đồng ý Bộ Giao thông Vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) theo quy định tại Điều 110 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được giao tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, làm rõ năng lực tài chính của doanh nghiệp để bảo đảm mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines.

Trên cơ sở đó quyết định thời điểm và thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines trên cơ sở thẩm định các điều kiện theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với bối cảnh thị trường vận chuyển hàng không.

Qua đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả hoạt động vận chuyển của ngành hàng không nói chung, bảo đảm an ninh và an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến của các Bộ, làm rõ năng lực tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines, trên cơ sở quyết định thời điểm và cấp phép bay cho Vietravel Airlines.