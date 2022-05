Vinaconex dự kiến chi khoảng 530 tỷ trả cổ tức cho cổ đông

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) vừa công bố sẽ chi khoảng 530 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Theo đó, ngày 25/5 là ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%, 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.

Vinaconex có gần 442 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vì vậy Vinaconex sẽ chi khoảng 530 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Theo đó, Vinaconex quyết định ngày thanh toán là ngày 24/6.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, tỷ lệ cổ tức năm 2021 của Vinaconex là 28% bao gồm 18% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Doanh nghiệp đã tạm ứng 6% (khoảng 263 tỷ đồng) trong năm trước.

Như vậy, sau khi chia tiếp tỷ lệ 12% bằng tiền mặt còn lại, Vinaconex sẽ còn phát hành 44,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 10%.

Toà nhà Vinaconex. Ảnh: VCG

Năm 2022, Vinaconex lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.300 tỷ đồng, gấp 2,5 lần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng, gần gấp 3 lần thực hiện 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 cho thấy, Vinaconex đạt 1.333 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 736 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế 787 tỷ đồng.

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 40% và 74% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vinaconex đạt 780 tỷ đồng, tăng 126% so với quý I năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.719 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với mức 858 đồng cùng kỳ năm trước.

Vinaconex có được con số tăng trưởng nêu trên là do hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty con mới đầu tư.

So với kế hoạch năm 2022, kết thúc quý I Vinaconex đạt 13% mục tiêu về doanh thu bao gồm cả doanh thu tài chính và 55,6% mục tiêu về lợi nhuận.