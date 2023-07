Vingroup báo lãi gần 8.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Theo công bố của Tập đoàn Vingroup, trong 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 8.000 tỷ đồng nhờ bàn giao bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và doanh số xe điện cao gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HoSE: VIC) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 102.530 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng tốt. Đặc biệt, doanh thu mảng sản xuất trong 6 tháng đầu 2023 tăng 55,2% so với cùng kỳ 2022 nhờ doanh số xe điện tăng mạnh, gấp 5 lần so với cùng kỳ trong khi doanh thu xe xăng còn không đáng kể do đã ngừng sản xuất.

Kết quả, Vingroup ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022. Trước đó, vào hồi quý I, Vingroup báo lãi trước thuế đạt 4.264 tỷ đồng, như vậy ước tính công ty mang về 3.672 tỷ đồng lợi nhuận trong quý II này, gấp 2,61 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 607.981 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 31 tháng 03 năm 2023.

Riêng trong quý II/2023, Vingroup đã huy động và giải ngân hơn 22,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm các khoản vay hợp vốn tổng cộng 430 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế, và thanh toán đúng hạn tổng cộng 20 nghìn tỷ các khoản nợ đến hạn trong kỳ.

Về lĩnh vực công nghệ và công nghiệp, sau khi công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp với Black Spade Acquisition Co. để thực hiện việc niêm yết tại Mỹ vào tháng 5 vừa qua, hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Space đã được Ủy Ban Chứng khoán Hoa Kỳ công bố hiệu lực vào ngày 28/7/2023. VinFast dự kiến sẽ niêm yết vào tháng 8 năm nay.

Cũng trong tháng 7, VinFast đã chính thức khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ, là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại Bắc Carolina, đóng góp vào nguồn cung xe điện cho thị trường Bắc Mỹ.

Ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan ghi nhận đóng góp lớn nhất từ Vincom Retail. Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất tăng trưởng 17% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động cho thuê TTTM 6 tháng đầu 2023 đạt 76%, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.