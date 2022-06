Vốn FDI giảm tháng thứ 5 liên tiếp

Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần đạt trên 14 tỷ USD, giảm gần 9% so với cùng kỳ 2021.

Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) công bố cho thấy tính đến ngày 20/6, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần đạt trên 14,03 tỷ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ 2021. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp ghi nhận vốn FDI giảm.

Ảnh: Cục Đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, số dự án đăng ký cấp mới là 752, trị giá gần 4,94 tỷ USD, giảm 48,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số lượt dự án đăng ký điều chỉnh là 487, đạt 6,82 tỷ USD, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tính đến 20/6 đạt 1.707, trị giá hơn 2,27 tỷ USD, tăng hơn 41% so với cùng kỳ.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, song vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đã tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó, tốc độ tăng về số lượt dự án điều chỉnh vốn có chậm lại so với 5 tháng đầu năm song quy mô điều chỉnh vốn bình quân/dự án tương đối cao so với cùng kỳ.

Cũng theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, nửa đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trên tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu hoạt động thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 3,15 tỷ USD, chiếm 22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo lần lượt là các ngành thông tin truyền thông; hoạt động chuyên môn khoa học - công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 442,6 triệu USD và 408,5 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Tuy nhiên, xét về số lượng dự án mới thì bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học - công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt hơn 30%, hơn 25% và gần 17% tổng số dự án.

Về đối tác đầu tư, đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,1 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 2,66 tỷ USD, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Với dự án Lego tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD, Đan Mạch tiếp tục đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,32 tỷ USD, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong.

Ngoài ra, vốn FDI thực hiện nửa đầu năm đạt gần 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.