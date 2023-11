Ngân hàng đầu tiên tặng bảo hiểm trợ cấp mất việc làm cho khách hàng sử dụng dịch vụ chi trả lương

Cụ thể, khách hàng có thu nhập từ 6 triệu đến dưới 10 triệu sẽ được tặng gói bảo hiểm có tổng quyền lợi trị giá 50 triệu, khách hàng có thu nhập từ 10 triệu đến dưới 30 triệu được nhận gói bảo hiểm có tổng quyền lợi trị giá 150 triệu. Gói bảo hiểm có tổng quyền lợi lên đến 500 triệu sẽ dành cho khách hàng có thu nhập từ 30 triệu trở lên.



Các trường hợp được thanh toán bảo hiểm bao gồm: tử vong, thương tật toàn bộ/bộ phận vĩnh viễn do tai nạn; trợ cấp nằm viện do tai nạn/ngày (tối đa 60 ngày/năm); trợ cấp do mất thu nhập do tai nạn/tháng; trợ cấp mất việc trong trường hợp công ty phá sản và trợ cấp mất việc trong trường hợp cắt giảm nhân sự hoặc sa thải diện rộng.