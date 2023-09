Vụ cháy 56 người thiệt mạng: Thông tin bất ngờ về chung cư mini

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong, Bộ Xây dựng cho biết, loại hình này chưa có tên trong bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà chung cư.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng - khẳng định, hiện nay, không có loại hình chung cư mini tồn tại trên danh nghĩa pháp luật, mà đây là một dạng biến tướng.

Chung cư Khương Hạ (Thanh Xuân) xây dựng vượt tầng so với giấy phép xây dựng.

Ông Tuấn cho biết, trong ngắn hạn, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản quán triệt gửi về UBND các tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể để người dân xác định rõ, hiểu rõ thế nào là nhà ở riêng lẻ, mục đích để người dân tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà ở cho kinh doanh.

"Về lâu dài, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để quy định hướng dẫn cụ thể hơn, chặt chẽ hơn" - ông Tuấn nói thêm.

Còn ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - cho rằng, tòa chung cư mini trên phố Khương Hạ bị hàn chuồng cọp kín.

Ông Anh cũng cho hay chung cư mini chưa có tên trong bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà chung cư nhưng các công trình này có đầy đủ đặc điểm của một nhà chung cư (có cầu thang sử dụng chung, hành lang chung, phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng). Vì vậy, chung cư mini phải được thiết kế an toàn cháy theo quy định của nhà chung cư.

Các tòa nhà dạng này cần phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về phòng cháy chữa cháy" ông Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh.

Theo quy định với công trình dưới 500 m2 như chung cư mini Khương Hạ, thang bộ cung là được coi là thang thoát hiểm phải được đặt trong buồng thang kín, khói và lửa không lan vào được, bảo đảm an toàn cho cư dân thoát hiểm khi có sự cố.

“Để bảo đảm an toàn cháy nổ với nhà chung cư mini, trong trường hợp chủ đầu tư không thể lắp đặt thang bộ thoát hiểm thứ 2 bên ngoài toà nhà thì phải lắp đặt, xây dựng tường ngăn cháy cho thang bộ trong toà nhà. Thang bộ thoát hiểm trong toà nhà phải có lối thoát riêng để khi xảy ra sự cố cháy nổ, người dân có thể thoát ra an toàn. Nhưng qua kiển tra, chung cư mini vừa bị cháy ở phố Khương Hạ có nhiều yếu tố chưa bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy” - ông Ngọc Anh đánh giá.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành công điện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini). Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là loại chung cư mini.