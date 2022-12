Vụ chuyến bay giải cứu công dân: Bắt 1 lãnh đạo doanh nghiệp

Mở rộng điều điều tra vụ án giải cứu công dân, Bộ Công an đã khởi tố Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh, cùng 1 bị can khác

Ngày 8/12, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối Lê Hồng Sơn (SN 1975, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh - Blue Sky) về tội "Đưa hối lộ" và Phạm Bá Sơn (SN 1983, lao động tự do) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Lê Hồng Sơn (trái) và Phạm Bá Sơn. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, việc khởi tố 2 bị can nêu trên là nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.



Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định tố tụng nêu trên đối với Lê Hồng Sơn và Phạm Bá Sơn.

Từ khi khởi tố vụ án từ hồi tháng 1/2022, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 34 bị can, trong đó có nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trong đó, ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"…

Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu công dân" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua. Có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.