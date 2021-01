Vụ Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã: Công ty EximLand liên quan như thế nào?

Phạm Nhật Vinh cùng đồng phạm đã biểu quyết bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại 940 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra của Công an TP HCM, ngày 26/3/2015, Công ty IPC tiến hành đấu giá bán vốn tại Công ty SADECO, Công ty EximLand là nhà đầu tư trúng đấu giá mua số lượng 5.235.683 cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của SADECO) với giá là 26.100 đồng/cổ phần.

Ngày 12/9/2016, Công ty Nguyễn Kim ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần, chuyển toàn bộ cổ phần nói trên của Công ty EximLand tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần (sau điều chỉnh thành 57.000 đồng/cổ phần), tổng giá trị là hơn 287 tỉ đồng.

Đến ngày 7/10/2016, Công ty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền mua hơn 5 triệu cổ phần Công ty SADECO cho Công ty EximLand.

Vốn điều lệ của SADECO tại thời điểm tháng 10/2016 là 170 tỷ đồng (tương ứng với 17 triệu cổ phần), trong đó vốn của IPC chiếm 44%, vốn của Thành ủy chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và các cổ đông khác chiếm 8,5%.

Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại Sadeco thì phải thực hiện đấu giá.

Tuy nhiên, các cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, IPC và SADECO bao gồm ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc đã đồng ý phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá.

Theo đó, ngày 10/11/2016, Công ty Nguyễn Kim gửi công văn cho SADECO đề nghị xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược thông qua hình thức tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược, hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư Rạch Chiếc và Dự án Khu phức hợp căn hộ thương mại 79B Lý Thường Kiệt (phường 8, quận Tân Bình, TP HCM). Trong khi đó, Công ty Nguyễn Kim không phải là chủ đầu tư 2 dự án này và không có năng lực thực hiện dự án.

Mặc dù Đại hội đồng cổ đông SADECO thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ là phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, giá dự kiện là 20.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 2/8/2017, các thành viên HĐQT SADECO lại giao cho ban điều hành SADECO tính toán phương án tăng vốn điều lệ, Công ty Nguyễn Kim trở thành cổ đông chiến lược và chọn Công ty cổ phần chứng khoán TP HCM (HSC) thực hiện thẩm định giá.

Ngày 5/10/2017, Tề Trí Dũng (Tổng giám đốc IPC) với tư cách Chủ tịch HĐQT SADECO ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Nguyễn Kim. Theo đó, SADECO sẽ phát hành 9 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ và bán toàn bộ cho Nguyền Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Ông Phạm Nhật Vinh.

Giám đốc Công ty Nguyễn Kim có vai trò đại diện vốn tư nhân, được mời tham gia làm cổ đông chiến lược, thành viên HĐQT SADECO. Tề Trí Dũng và các thành viên khác cùng bỏ phiếu thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần mà không thẩm định giá và đấu giá theo quy định. Hai tuần sau, Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền 360 tỷ đồng.

Giá bán cổ phần như trên đã gây thất thoát cho Công ty SADEO hơn 940 tỷ đồng. Trong đó, UBND TP HCM thiệt hại 413 tỷ (tỷ lệ vốn góp 44%), thiệt hại cho Thành ủy là 157 tỷ (16,7% vốn).

Kết luận điều tra xác định, Phạm Nhật Vinh, Tề Trí Dũng và các thành viên HĐQT Công ty SADECO phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của cổ đông. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vinh, Tề Trí Dũng cùng đồng phạm đã không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp hơn giá thị trường.

Cơ quan điều tra đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với Phạm Nhật Vinh. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định.