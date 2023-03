Vừa bị khám xét tại TP.HCM, F88 có bao nhiêu văn phòng tại Hà Nội?

Mặc dù đặt slogan xem khách hàng là trọng tâm, tuy nhiên doanh nghiệp này vừa bị cơ quan chức năng đưa vào điều tra đối với hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" thông qua hoạt động cho vay và thu hồi nợ.

Một cửa hàng giao dịch của F88 tại thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Theo thông tin cập nhật trên trang chủ của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (F88), hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, doanh nghiệp này đang có tổng cộng 99 cửa hàng. Số phòng giao dịch này trải đều tại hầu hết cả quận, huyện. Trên cả nước, F88 của CEO kiêm Founder CTCP Kinh doanh F88 Phùng Anh Tuấn sở hữu chuỗi 1000 phòng giao dịch cung cấp dịch vụ tài chính tại 63 tỉnh thành.

Cũng tại trang chủ của F88, doanh nghiệp này bên cạnh việc cung cấp dịch vụ cho vay nhanh bằng ô tô/đăng ký ô tô, xe máy/đăng ký xe máy, điện thoại, laptop... còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích tài chính khác như Bảo hiểm, chuyển tiền, chi hộ, thu hộ tiền điện, nước, internet…

Dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, F88 có trụ sở tại Phòng 206, Tầng M, Tòa nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, vốn điều lệ gần 407 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2022, F88 đã huy động thành công gần 2.366 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất biến động từ 9% đến 12%/năm. Đồng thời từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2022, F88 đã mua lại trước hạn gần 245 tỷ đồng trái phiếu.



Được biết, F88 được thành lập năm 2013 với mục đích hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính bằng việc cung cấp các dịch vụ nhanh chóng. F88 tự khăng định rằng với lợi thế nguồn vốn lớn từ sự đầu tư của các quỹ đầu tư tài chính uy tín trên thế giới như Mekong Capital và Granite Oak, F88 doanh nghiệp này sẽ có ưu thế khi phục vụ người dân có nhu cầu vay tiền thông qua hệ thống phòng giao dịch trên toàn quốc.

Như Dân Việt đưa tin, vào sáng sớm nay 6/3, văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (tại tầng 7 và 8 của tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM) vừa bị lực lượng chức năng thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Những thông tin ban đầu cho hay, F88 bị nghi ngờ thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Hiện việc khám xét vẫn đang được thực hiện bên trong tòa nhà.

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng liên tục triệt phát các nhóm người có hành vi Cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê. Cụ thể, ngày 5/3, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 31 người để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản do đối tượng Trần Hồng Tiến, trú tại TP HCM, là giám đốc điều hành hệ thống. Nhóm này lập 7 công ty và thường mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của công ty tài chính và một số tổ chức khác nhưng không có khả năng trả. Mỗi gói nợ, nhóm này thu về khoảng 12-15% tổng số tiền.

Tương tự, chiều 3/3, Công an TP.Cần Thơ đã triệt phá nhóm đòi nợ thuê qua app trên mạng xã hội bằng các thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống, chửi bới, đe dọa nạn nhân. Tuần trước, vụ việc nhóm đòi nợ thuê đội lốt Công ty luật TNHH Pháp Việt là chúng đưa quan tài, bình gas đến nhà "con nợ" để đe dọa tinh thần, hù dọa sẽ gây nổ cơ quan của các "con nợ" hoặc người thân của họ để buộc trả tiền cũng khiến dư luận xôn xao.