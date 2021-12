WB: Tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 12/2021. WB nhận định, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện.

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị Aeon Long Biên (Hà Nội). Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng tháng thứ ba liên tiếp.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt mức cao kỷ lục 31,9 tỷ USD, giúp thặng dư cán cân thương mại được duy trì tháng thứ hai liên tiếp, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký phục hồi sau khi giảm trong tháng 10.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 45% trong tháng 11 so với tháng 10 và đây cũng là tháng tăng thứ hai kể từ tháng 5 năm nay. Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với số lượng doanh nghiệp gia nhập. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao hơn số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Cùng với đó, lạm phát tăng nhẹ do giá nhiên liệu tăng. Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng ngoài lương thực, thực phẩm trong nước đang phục hồi và chi phí logistics tăng, trong khi tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức ổn định, cung cấp thanh khoản dồi dào để hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Sau 2 tháng giảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng 11 so với tháng 10. Xu hướng này một phần phản ánh chi phí nhóm giao thông tăng cao hơn 3,1% so với tháng 10 do giá nhiên liệu tăng cao, nhu cầu trong nước về các sản phẩm ngoài lương thực, thực phẩm đang phục hồi và chi phí logistic gia tăng.

Giá lương thực, thực phẩm vẫn theo xu hướng giảm 0,2% so với tháng trước nhờ chuỗi cung ứng được duy trì ổn định. So cùng kỳ năm 2020, CPI đã tăng 2,1%, vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chính phủ đã tiếp tục chính sách tài khóa thắt chặt và cân đối ngân sách. Chính sách "sống chung" với COVID-19 đòi hỏi các cấp có thẩm quyền tiếp tục thận trọng và hành động nhanh chóng, cả về tiêm vaccine, giãn cách xã hội, xét nghiệm và cách ly y tế.

Ngoài ra, có các hỗ trợ về chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy nhu cầu từ khu vực tư nhân và giúp nền kinh tế trong nước phục hồi. Hướng đi cần thiết để thực hiện mục tiêu này là cung cấp hỗ trợ tài chính cho người lao động và hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Với dư địa tài khóa hiện có và những khó khăn trong việc chi ngân sách năm 2021, WB khuyến nghị, cần cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 để hỗ trợ tiêu dùng tư nhân.