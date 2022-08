UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa yêu cầu người dân tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng không phép xâm hại hồ thủy lợi Am Chúa ở Khánh Hòa.

Ngày 13/8, UBND huyện Diên Khánh cho biết, đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị kiểm tra nội dung xây dựng homestay trái phép tại lòng hồ thủy lợi Am Chúa và cấp sổ đỏ chồng lấn 46 ha hồ thủy lợi.

Theo đó, UBND huyện Diên Khánh yêu cầu UBND xã Diên Điền báo cáo rõ nội dung nêu về việc hoạt động của homestay. Trong đó, nói rõ về việc chủ homestay là ông Trần Văn Phương có ngừng kinh doanh du lịch hay còn đang hoạt động.

Trường hợp ông Trần Văn Phương còn hoạt động, không thực hiện theo chỉ đạo ngừng hoạt động du lịch, phải có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Nhiều trường hợp cải tạo đất trong phạm vi bảo vệ lòng hồ Am Chúa. Ảnh: L.H

Ngoài ra, UBND huyện Diên Khánh giao Phòng TNMT huyện chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Diên Điền kiểm tra nội dung làm rõ diện tích, nguồn gốc, quá trình sử dụng, các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt liên quan…

Ghi nhận của PV, trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa vẫn tồn tại loạt công trình trái phép, thậm chí có các công trình xây dựng theo hướng kinh doanh du lịch. Đáng nói là các công trình này tồn tại từ lâu và chưa thể xử lý dứt điểm.

Việc tình trạng xây dựng trái phép, xâm hại vào hành lang an toàn thủy lợi Am Chúa. Sau khi UBND huyện chỉ đạo các hoạt hoạt động cải tạo, đào múc đất của một số trường hợp người dân trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa đã tạm dừng.

Ngoài thực trạng xây dựng trái phép, hiện nay lổ hổng quản lý lớn nhất ở hồ thủy lợi Am Chúa chính là hành lang bảo vệ lòng hồ vẫn còn bị chồng lấn diện tích 46ha đất đã được cấp sổ đỏ cho người dân. Đây là 4 khu đất của các cá nhân với hiện trạng là đất rừng sản xuất đã được Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020.

UBND huyện Diên Khánh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý việc cấp sổ đỏ chồng lấn phạm vi bảo vệ lòng hồ. Ảnh: L.H

Quá trình được cấp sổ đỏ, người dân xây dựng loạt công trình trái phép, thay đổi hiện trạng trên đất rừng sản xuất, thậm chí có nhiều khu đất được xây dựng theo kiểu du lịch tự phát.

Đại diện UBND xã Diên Điền cho biết, vừa tổ chức làm việc với người dân về xử lý các công trình xây dựng trái phép tại khu vực hồ thủy lợi Am Chúa. Một trong những nội dung địa phương đưa ra chính là việc cần thu hồi sổ đỏ của các hộ dân nói trên để chỉnh lý phạm vi hành lang bảo vệ hồ Am Chúa.

Về nội dung cần khắc phục các công trình xây dựng trái phép, các trường hợp vi phạm như ông Trần Văn Phương, Nguyễn Phúc Cang, Lê Đức Anh, Trương Phú Lâm đều cam kết tháo dỡ một số công trình vi phạm đồng thời xin giữ lại một vài công trình cấp thiết. Như trường hợp ông Trần Văn Phương – chủ homestay xin giữ lại 2 kè đá, hồ nước và một số cây lâu năm…

Theo đó, chính quyền địa phương yêu cầu khắc phục hậu quả và dừng hoạt động kinh doanh du lịch không đúng quy định.