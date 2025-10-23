Xem xét chấp thuận nhà đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả rà soát các điều kiện, thủ tục đối với đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành.

Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có chiều dài khoảng 29 km, được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, quy mô 6 làn xe, trong đó Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án; công trình đã bắt đầu thu phí hoàn vốn từ ngày 6/10/2015.

Cao tốc Pháp - Cầu Giẽ. (Ảnh: TA)

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có quy mô 10 - 12 làn xe (đoạn Pháp Vân - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe, đoạn Vành đai 4 - Cầu Giẽ quy mô 10 làn xe), với tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đã có văn bản đề xuất nghiên cứu mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bảo đảm quy mô quy hoạch (10 - 12 làn xe), trong đó cam kết sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư và vốn huy động, không sử dụng vốn nhà nước.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành là nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP, theo quy định tại Luật PPP và Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11/9/202.

Theo rà soát của Cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư đã cơ bản xác định sự cần thiết phải nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP để đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, đề xuất của nhà đầu tư về việc nghiên cứu đầu tư Dự án mở rộng đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không trùng lặp với các dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án; đáp ứng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 14 Luật PPP.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án đầu tư nâng cấp tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT (dự án hiện hữu) đang trong quá trình vận hành khai thác, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền và quản lý.

Theo đó, việc nhà đầu tư có văn bản đề xuất thực hiện dự án mở rộng gửi đến cơ quan có thẩm quyền (Bộ Xây dựng) là phù hợp với quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc trong quá trình chuẩn bị đầu tư, cần phối hợp với nhà đầu tư hiện hữu và doanh nghiệp dự án để xác định thời điểm kết thúc hợp đồng dự án hiện tại, tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng, nhằm tham mưu về thẩm quyền và trình tự đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo quy định.

Theo kết quả rà soát của Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian thu phí hoàn vốn của dự án hiện hữu là khoảng 14 năm 5 tháng 8 ngày; thời gian thu phí còn lại dự kiến kết thúc vào tháng 3/2030.

Đặc biệt, dự án mở rộng vẫn khả thi về tài chính mà không cần sử dụng vốn nhà nước, và công trình không cần trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và pháp luật có liên quan.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thỏa thuận với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án hiện hữu về phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.