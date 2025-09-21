Những lưu ý tài xế cần biết khi đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-CĐBVN và Quyết định số 1313/QĐ-CĐBVN về việc điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phân làn và quy định tốc độ trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (theo Quyết định số 1314/QĐ-CĐBVN) quy định phương tiện được lưu thông trên 3 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75m.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Phương án tổ chức giao thông điều chỉnh, bổ sung quy định cấm xe ô tô tải, cấm xe ô tô khách hơn 29 chỗ ngồi, và cấm xe ô tô khách giường nằm hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Cụ thể, làn 1 (sát dải phân cách giữa) cấm các loại xe sau lưu thông ôtô tải thông dụng (trừ ôtô tải Pickup cabin đơn/kép, ôtô tải VAN); ôtô tải chuyên dùng (trừ ôtô chở tiền); ôtô chuyên dùng; ôtô đầu kéo, ôtô kéo moóc; ôtô khách hơn 29 chỗ ngồi và ôtô khách giường nằm.

Tốc độ quy định cho các làn xe cơ giới trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, như sau: Làn tốc độ tối thiểu cho phép (làn 1) 120km/giờ - 90km/giờ; Làn 2 cho phép 120km/giờ - 80km/giờ; Làn 3 cho phép 100km/giờ - 60km/giờ

Tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung điều chỉnh, rà soát và điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cũng phải tổ chức phổ biến, tuyên truyền phương án tổ chức giao thông đã được duyệt để người tham gia giao thông chấp hành.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (theo Quyết định số 1313/QĐ-CĐBVN): Mỗi chiều xe chạy trên tuyến cao tốc này gồm 3 làn xe cơ giới rộng 3,75m và một làn xe dừng khẩn cấp rộng 3,0m.

Phương án tổ chức giao thông điều chỉnh quy định cấm xe ôtô tải và xe ôtô khách hơn 29 chỗ ngồi (bao gồm xe ôtô khách giường nằm) hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa). Làn dừng khẩn cấp chỉ phục vụ cho các phương tiện phải dừng khẩn cấp.

Các loại xe bị cấm lưu thông tại làn 1 bao gồm: ôtô tải thông dụng (trừ ôtô tải Pickup cabin đơn/kép, ôtô tải VAN); ôtô tải chuyên dùng (trừ ôtô chở tiền); ôtô chuyên dùng; ôtô đầu kéo, ôtô kéo moóc; ôtô khách hơn 29 chỗ ngồi và ôtô khách giường nằm.

Tốc độ quy định cho các làn xe cơ giới trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ như sau:

Tốc độ tối thiểu cho phép (Làn 1) tốc độ 100km/giờ - 80km/giờ; Làn 2 tốc độ 100km/giờ - 70km/giờ; Làn 3 tốc độ 100km/giờ - 60km/giờ.

Đối với tuyến cao này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ là đơn vị quản lý có trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ.

Công ty này cũng cần thông báo và gửi phương án tổ chức giao thông đã được duyệt cho Cơ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến và tổ chức phổ biến, tuyên truyền phương án.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc phân làn theo tải trọng và loại phương tiện sẽ giúp giao thông trên các tuyến cao tốc trọng điểm được an toàn, hợp lý và thông suốt hơn, đồng thời hạn chế tình trạng phương tiện lớn lưu thông lẫn với xe con ở làn tốc độ cao

Cục cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý hạ tầng và Khu Quản lý đường bộ I phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ phương án mới.