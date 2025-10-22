Dự án Trung tâm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xây dựng hơn 131 tỷ đồng ở Huế vẫn “ế” nhà đầu tư

Sở Tài chính thành phố Huế vừa ban hành thông báo về việc kết thúc thông báo mời quan tâm dự án Trung tâm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xây dựng tại khu đất có ký hiệu DV23 thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế.

Dự án Trung tâm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xây dựng được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND thành phố Huế) chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 12/8/2024 tại quyết định số 2155/QÐ-UBND.

Khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế.

Tiếp đó, đến ngày 11/4/2025, UBND thành phố Huế ban hành quyết định số 987/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án.

Sau khi UBND thành phố Huế phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án, Sở Tài chính đã 2 lần đăng tải thông báo mời quan tâm dự án. Đó là thông báo số 97/TB-SKHĐT ngày 9/1/2025 và thông báo số 1564/TB-STC ngày 7/5/2025.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, sau 2 lần cơ quan này đăng tải thông báo mời quan tâm dự án, không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ quan tâm, đăng ký thực hiện dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Dự án Trung tâm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xây dựng tại khu đất có ký hiệu DV23 thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương có diện tích sử dụng đất khoảng 10.900 m2, thuộc địa giới hành chính phường Mỹ Thượng, thành phố Huế.

Công suất thiết kế của trung tâm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xây dựng này gồm 3 phân khu chức năng chính: Khu nhà kho khung thép là nơi tập kết, lưu giữ các sản phẩm phục vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; khu dịch vụ là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm xây dựng; hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, cây xanh, thảm cỏ.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 131 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 119 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 13 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.