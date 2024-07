Tại một diễn biến khác, cũng trong ngày HNX thông báo chuyển sàn với GEE thì HNX cũng đưa ra thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (UPCoM: TA3). TA3 sẽ rời UPCoM vào 2/8, giao dịch cuối cùng ngày 1/8. Nguyên do là Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Mặt khác, HNX thông báo cổ phiếu SD6 của Sống Đà 6 có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc. Lý do là kết quả kinh doanh lỗ trong ba năm liên tiếp 2021, 2022 và 2023.