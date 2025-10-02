9 tháng đầu năm tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội Ninh Phước đạt 793.587 triệu đồng

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng nguồn vốn đến ngày 29/9 đạt 802.035 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương 773.347 triệu đồng và nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 28.232 triệu đồng.

Tổng dư nợ là 793.587 triệu đồng, tăng 14.567 triệu đồng so 30/6/2025. Chi tiêu kế hoạch tín dụng còn lại là 7.431 triệu đồng. Trong đó, Nhà ở xã hội là 5.541 triệu đồng (điều chỉnh giảm 5.000 triệu đồng); cho vay chấp hành xong án phạt tù là 274 triệu đồng (điều chỉnh giảm 200 triệu đồng),…

Phòng giao dịch NHCSXH Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa giải ngân cho chị Lưu Thị Như Nghĩa là khách hàng đầu tiên với số tiền 90 triệu đồng theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa giải ngân cho chị Lưu Thị Như Nghĩa là khách hàng đầu tiên với số tiền 90 triệu đồng theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Ninh Phước đã chủ động làm việc với UBND 3 xã và Chủ tịch UBND 3 xã đã phê duyệt 8/8 điểm giao dịch xã, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho hoạt động giao dịch xã. Những điểm giao dịch bố trí tại Hội trường của UBND mới, cũ. Điều kiện và cơ sở vật chất trang thiết bị và an ninh, an toàn được bảo đảm.

Các hộ dân trên địa bàn Ninh Phước (Khánh Hòa) vay vốn phát triển các xã phẩm làng nghề ở địa phương.

Để nguồn vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách có hiệu quả, phòng giao dịch NHCSXH Ninh Phước đã phối hợp với địa phương và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.