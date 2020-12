ABBank đạt 101% kế hoạch lợi nhuận năm 2020 chỉ sau 11 tháng

Tính đến hết 30/11/2020, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt 1.378 tỷ đồng, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm. Với kết quả này, ABBank đã vượt kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra cho năm 2020.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ABBank cũng ghi nhận tín hiệu tích cực và ổn định so với cùng kỳ 2019.

Theo đó, tổng tài sản đạt 92.337 tỷ đồng tính đến cuối tháng 11/2020. Trong đó, huy động từ khách hàng đạt 72.013 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt 65.048 tỷ đồng, đặc biệt, cho vay khách hàng cá nhân đạt 29.141 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 16% so với đầu năm. Cho vay khách hàng SMEs đạt 14.833 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2019 và tăng 19% so với đầu năm 2020. Thu từ Phí dịch vụ đạt 185 tỷ đồng.

Với khẩu vị rủi ro thận trọng, tập trung vào các khách hàng tốt và chất lượng tài sản đảm bảo, đến hết 30/11/2010, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tiếp tục được ABBank ở mức 2,32% - kiểm soát tốt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBank vẫn được giữ ổn định với RoE đạt 18,28%; RoA đạt 1,6%; chỉ số an toàn vốn CAR đạt 10,64%.

ABBank đạt 101% kế hoạch lợi nhuận năm 2020 chỉ sau 11 tháng

Ông Lê Hải – TGĐ ABBank cho biết: "Theo nhận định sơ bộ kết quả kinh doanh của năm 2020 dựa trên số liệu cập nhật cuối tháng 11/2020, ABBank có nhiều cơ hội sẽ vượt xa chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông hồi tháng 6/2020. Đây là một tín hiệu lạc quan, đặt nền móng tốt để ABBank bước sang năm 2021 với niềm tin mạnh mẽ rằng mọi khó khăn trước mắt sẽ được chinh phục và một tâm thế sẵn sàng bắt nhịp khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi."

Năm 2020, một số dự án lớn đã triển khai và đang mang lại những hiệu quả tích cực cho công tác quản trị của ABBank như: Tập trung hóa khâu vận hành; Tập trung hóa thẩm định tín dụng; Thực hiện đồng bộ nhiều dự án về công nghệ thông tin và tuân thủ Basel II, bao gồm: dự án ALM (Phân bổ chi phí đa chiều giúp giải quyết các vấn đề về năng suất lao động và tăng hiệu quả chi phí hoạt động), RWA (Tính toán tài sản có rủi ro), Data Governance (Quản trị dữ liệu), ICAAP (Tính toán mức độ đủ vốn nhằm tối ưu việc sử dụng vốn và kiểm định sức khỏe của vốn với các vấn đề rủi ro xảy ra).