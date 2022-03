Agribank An Giang đồng loạt khai trương 3 máy rút tiền tự động Autobank

Sáng 22/3, Agribank chi nhánh An Giang đồng loạt tổ chức lễ khai trương 3 máy rút tiền tự động Autobank trên địa bàn TP.Long Xuyên, huyện An Phú và huyện Phú Tân.

Tham dự lễ khai trương có đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh An Giang, lãnh đạo TP.Long Xuyên; ông Trần Minh Chánh – Phó Giám đốc NHNN tỉnh An Giang, ông Trần Văn Trổ - Phó Văn phòng Đại Agribank khu vực TNB, cùng đại diện BGĐ Agribank chi nhánh An Giang, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc chi nhánh tỉnh, Giám đốc các chi nhánh… cùng đại diện khách hàng thân thiết của Agribank.



Đại diện NHNN, Agribank Tây Nam Bộ, Agribank chi nhánh An Giang và lãnh đạo địa phương cắt băng khai trương máy rút tiền tự động tại TP.Long Xuyên. Ảnh: LH

Đại diện Agribank chi nhánh tỉnh An Giang cho biết: Hướng tới mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, Agribank đã chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ. Từ năm 2020, Agribank triển khai hệ thống Máy rút và gửi tiền tự động (CDM) là dòng máy ATM hiện đại bậc nhất của Agribank nói riêng và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung.

Agribank AutoBank CDM 24/7 sử dụng các công nghệ cao cấp, ứng dụng phần mềm đạt tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo dữ liệu được mã hóa và tính xác thực cao, an toàn giao dịch. Mô hình Ngân hàng tự động AutoBank CDM 24/7 của Agribank đã đạt giải thưởng Sao Khuê cho phần mềm/hệ thống xuất sắc nhất trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính năm 2021.

Nhân viên Agribank An Giang hướng dẫn khách hàng sử dụng Autobank. Ảnh: LH

Agribank đã triển khai mô hình AutoBank tại các chi nhánh trên toàn quốc (hơn 200 máy AutoBank CDM 24/7) và hôm nay, Agribank tỉnh An Giang đồng loạt khai trương 3 điểm giao dịch ngân hàng tự động Autobank CDM tại Long Xuyên, An Phú và Phú Tân.

Sự kiện hôm nay đánh dấu một chặng đường Chi nhánh không ngừng phát triển cung cấp dịch vụ thẻ, ATM ngày càng hiện đại đến khách hàng.

So với máy ATM thông thường, CDM là loại máy ATM đa chức năng, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn. Máy có một số tính năng nổi trội.

Thời gian hoạt động linh hoạt 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết, đặc biệt, thiết kế giao diện đơn giản, dễ hiểu, màn hình cảm ứng và thân thiện… giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng, thuận tiện.

Ông Trần Minh Chánh- Phó Giám đốc NHNN tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khai trương. ẢnhẢnh: LH

Agribank An Giang tin rằng trong thời gian tới, việc giao dịch tại CDM sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong sử dụng ngân sách của mình. Với triết lý kinh doanh "Mang phồn thịnh đến với khách hàng", Agribank đang nỗ lực không ngừng nhằm mang đến cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhiều tiện ích, bắt kịp xu thế tự động hóa, công nghệ số.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương tại TP.Long Xuyên, ông Trần Minh Chánh- Phó Giám đốc NHNN tỉnh An Giang, cho biết: Chuyển đổi số là hướng đi chiến lược của ngành ngân hàng và ngày càng được nâng cao. Việc mở rộng hệ thống CDM là rất phù hợp với xu thế xã hội, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid hiện nay.

Ông Chánh cũng đánh giá cao những nỗ lực, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của Agribank chi nhánh An Giang. Trong thời gian tới, Agribank An Giang cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư ứng dụng công nghệ, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng và người dân, thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng".

Agribank CN tỉnh An Giang với mạng lưới rộng khắp đến tận địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa gồm: 26 điểm giao dịch (1 Hội sở, 14 chi nhánh trực thuộc, 10 phòng giao dịch và 01 điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dùng), 36 máy ATM, 186 máy POS, đã mở hơn 218.000 tài khoản tiền gửi thanh toán, với gần 219.000 ngàn Thẻ đang lưu hành và hơn 144.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Qua đó, phát triển mạnh các hình thức thanh toán như: Chuyển lương, thanh toán hóa đơn (thuế, điện, nước, cước viễn thông, học phí, viện phí), chuyển tiền, thanh toán trên các thiết bị di động … đưa dịch vụ ngân hàng đến địa bàn nông thôn, thay thế dần việc sử dụng tiền mặt, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, an toàn góp phần thực hiện tốt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.