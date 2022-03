Quảng Ngãi: Bảo hiểm Agribank chi trả 264 triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) vừa phối hợp cùng Agribank Chi nhánh huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho hai khách hàng với tổng số tiền là 264 triệu đồng.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1969) ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành khi vay vốn có tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng, không may qua đời do bệnh tật, Bảo hiểm Agribank đã chi trả số tiền tương ứng với dư nợ được bảo hiểm là 150 triệu đồng, cùng lãi vay phát sinh và trợ cấp mai táng phí, tổng số tiền chi trả là 153,4 triệu đồng.

Đợt này, Bảo hiểm Agribank cũng tiến hành trao chi trả số tiền 111 triệu đồng cho đại diện gia đình ông Nguyễn Nghĩa (SN 1966) ở thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành.

Đây là số tiền có ý nghĩa rất lớn góp phần giúp các gia đình vơi bớt nỗi lo về việc trả nợ ngân hàng và sớm ổn định cuộc sống.



Được biết, trong thời gian qua, Bảo hiểm Agribank đã đồng hành cùng với bà con nông dân trong việc bảo vệ khoản vay của mình, chia sẻ gánh nặng và giảm bớt khó khăn tài chính với gia đình khi người vay không may gặp rủi ro.



Hiện nay, Bảo hiểm Agribank đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an tín dụng, bảo hiểm Bảo an chủ thẻ, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, xe máy, nhà tư nhân... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.