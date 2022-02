Agribank chi nhánh Long An khai trương ngân hàng tự động Autobank thứ 5

Nhằm bắt nhịp xu hướng ứng dụng công nghệ số vào sản phẩm dịch vụ ngân hàng, gia tăng tiện ích, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch của khách hàng, ngày 15/2, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An khai trương ngân hàng tự động Autobank (CDM) thứ 5, đặt tại Agribank Chi nhánh TX Kiến Tường, tỉnh Long An.

Lễ khai trương có sự tham dự của ông Phạm Xuân Bách - Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Kiến Tường; ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND TX Kiến Tường; ông Nguyễn Công Thanh - UV.BTV Thị ủy, Bí thư kiêm chủ tịch UBND Phường 1; ông Đào Văn Nghiệp - Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An; ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An; ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An; ông Nguyễn Kim Thài - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, Ban Giám đốc cùng trưởng các phòng nghiệp vụ tại Hội sở, Giám đốc PGD Phường 6, Giám đốc các chi nhánh loại II trực thuộc Agribank chi nhánh Long An.

Nghi lễ cắt băng khai trương Ngân hàng tự động Autobank. (Agribank Long An)

Trong thời gian qua, việc đưa vào hoạt động, vận hành các Autobank trên địa bàn đã được nhiều khách hàng quan tâm, đón nhận. Các Ngân hàng tự động Autobank được ví như một giao dịch viên ngân hàng điện tử, ngoài các tính năng cơ bản của một ATM thông thường như rút tiền, chuyển khoản, vấn tin số dư, đổi pin,…

CDM còn có những tính năng khác biệt, ưu điểm vượt trội, cho phép khách hàng nộp tiền vào tài khoản chủ thẻ ghi nợ nội địa và thực hiện gửi tiền tiết kiệm với những lựa chọn chủ động về kỳ hạn và lãi suất. Khách hàng không phải trực tiếp đến quầy giao dịch, không phải chờ đợi đến lượt giao dịch, giao dịch thực hiện thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, bảo mật và tiết kiệm thời gian. Thời gian hoạt động linh hoạt 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết, ngoài giờ mở cửa giao dịch… với thiết kế giao diện đơn giản, dễ hiểu, thân thiện.

Khách hàng tham gia trải nghiệm tại Ngân hàng tự động Autobank . (Agribank Long An)

Tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND TX Kiến Tường và ông Đào Văn Nghiệp - Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An, cho biết trong nhiều năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An nói chung và Agribank Chi nhánh TX Kiến Tường nói riêng đã đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của ngành Ngân hàng và kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bên cạnh thế mạnh truyền thống là đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn là ngân hàng đảm bảo thanh khoản, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường tài chính tiền tệ tại Long An.

Với những tiện ích vượt trội mà CDM mang lại sẽ giúp Agribank Chi nhánh TX Kiến Tường bắt kịp xu thế chuyển dịch trên thị trường tài chính tiền tệ, đảm bảo điều kiện hoạt động theo chuẩn tiên tiến nhất để đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng và người dân.

Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND TX Kiến Tường phát biểu tại Lễ khai trương CDM. (Agribank Long An)

Ông Đào Văn Nghiệp - Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An phát biểu tại Lễ khai trương CDM. (Agribank Long An)

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Kim Thài - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, cho biết, với mạng lưới giao dịch rộng khắp trên địa bàn gồm 20 Chi nhánh/PGD trực thuộc, 50 máy ATM/CDM đã và đang hoạt động liên tục 24/7 đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng tăng của khách hàng trong sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống. Việc triển khai dịch vụ Ngân hàng tự động AutoBank trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, là bước đột phá trong chiến lược tự động hoá các giao dịch ngân hàng, hướng tới ngân hàng số trong kỉ nguyên công nghệ 4.0.