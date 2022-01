Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức "Tết sum vầy – Xuân bình an 2022"

Ngày 26/1, Agribank phối hợp Báo Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức chương trình "Tết sum vầy – Xuân bình an 2022", trao tặng 500 suất quà tết với tổng trị giá 250 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Cơ khí Mian Lan, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chương trình nhằm phát huy truyền thống "tương thân, tương ái" tốt đẹp, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, người lao động, nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Quí – UV.BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa và đại diện Báo Lao động cùng tham dự.

Ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An (bên phải) trao bảng tượng trưng 250 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An. Ảnh: Nhật Minh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã gửi lời cảm ơn và ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của một ngân hàng thương mại vì cộng đồng, chung tay cùng chính quyền, người dân tỉnh nhà trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo cho người dân, người lao động đang gặp khó khăn. Sự sẻ chia mang đầy ý nghĩa nhân văn này sẽ góp phần động viên người lao động hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết cổ truyền an vui.



Ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An và ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An (Thứ 3 và thứ 4 từ phải qua) trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Nhật Minh

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An nhấn mạnh trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục có những đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn, tích cực hỗ trợ người dân, người lao động, các doanh nghiệp… chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, ông tin tưởng mỗi món quà dù ít, dù nhiều cũng sẽ góp phần giúp cho đoàn viên, người lao động vơi bớt gánh nặng lo toan, vượt qua được những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, để mọi người, mọi nhà có điều kiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm và đủ đầy hơn.



Đại diện lãnh đạo các đơn vị tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Minh

Tự hào là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh nhà, bên cạnh việc đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, giữ vững và phát huy vai trò tích cực, chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank vẫn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các hoạt động an sinh xã hội của Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh tỉnh Long An nói riêng đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên bộ mặt khởi sắc của nông nghiệp, nông thôn như ngày hôm nay.

Thời gian tới, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa sẽ tiếp tục được Agribank Chi nhánh tỉnh Long An gìn giữ và phát huy, góp phần cùng chính quyền, người dân Long An chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện tốt công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa… phát huy thương hiệu Agribank - một "Ngân hàng vì cộng đồng".