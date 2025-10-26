Nhịp sống miền Trung

Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

+ aA -
Trần Hậu
26/10/2025 14:09 GMT +7
Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi vừa phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Mộ Đức tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đỗ Thị Vinh, trú tại thôn 3, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Đỗ Thị Vinh thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con trai bà là lao động chính của gia đình không may bị tai nạn lao động nặng, mất khả năng lao động. Hai mẹ con sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Đại diện chính quyền xã Mộ Đức, các đơn vị tài trợ tặng quà và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đỗ Thị Vinh, trú tại thôn 3, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, UBMTTQ Việt Nam xã Mộ Đức đã kêu gọi và phối hợp với Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí xây dựng lại ngôi nhà mới. Sau gần ba tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, với diện tích 40m², kết cấu kiên cố, khang trang, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Bà Đỗ Thị Vinh gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và nhà tài trợ Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi.

Tổng kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng, trong đó Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi hỗ trợ 50 triệu đồng, Đại lý sơn Anh Quốc (thôn 4) tài trợ toàn bộ sơn nhà trị giá khoảng 8 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Ngôi nhà mới khang trang vừa được Agribank tài trợ cho bà Đỗ Thị Vinh ở tại thôn 3, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 18/10/2025, Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Lân Phong bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Thông, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình do Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi tài trợ 50 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà, ông Lê Văn Thạnh - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi cho biết: “Bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ, Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi nói riêng luôn quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thông tại tại thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong.

Việc bàn giao Nhà Đại đoàn kết vào thời điểm mùa mưa bão không chỉ giúp gia đình bà Vinh, bà Thông có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng...”.

Được biết, đây là một trong những công trình ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Mộ Đức, xã Lân Phong; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội xã Mộ Đức, xã Lân Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, thể hiện vai trò, trách nhiệm xã hội của Agribank trong sự nghiệp phát triển cộng đồng.

Tham khảo thêm
Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết

Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết

Agribank cùng nông dân Đắk Lắk mở rộng sản xuất, làm giàu từ sầu riêng, cà phê

Agribank cùng nông dân Đắk Lắk mở rộng sản xuất, làm giàu từ sầu riêng, cà phê

Agribank Chi nhánh Kiên Giang tài trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn trị giá trên 500 triệu đồng

Agribank Chi nhánh Kiên Giang tài trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn trị giá trên 500 triệu đồng

Agribank Hậu Giang bốc thăm, trao giải đặc biệt Chương trình dự thưởng “Quốc Khánh quang vinh - Gửi trọn niềm tin”

Agribank Hậu Giang bốc thăm, trao giải đặc biệt Chương trình dự thưởng “Quốc Khánh quang vinh - Gửi trọn niềm tin”

Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp với Agribank khu vực miền Trung

Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp với Agribank khu vực miền Trung

Tags:

Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Không để chậm tiến độ khởi công 7 trường học vùng biên, tổng vốn hơn 1.500 tỷ

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Không để chậm tiến độ khởi công 7 trường học vùng biên, tổng vốn hơn 1.500 tỷ

Cực phẩm trầm hương nặng 55kg được đưa ra đấu giá

Cực phẩm trầm hương nặng 55kg được đưa ra đấu giá

Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu

Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu

Gia Lai đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giới

Gia Lai đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giới

TP. Huế chuyển đổi hơn 154 ha rừng để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng

TP. Huế chuyển đổi hơn 154 ha rừng để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Không để chậm tiến độ khởi công 7 trường học vùng biên, tổng vốn hơn 1.500 tỷ

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Không để chậm tiến độ khởi công 7 trường học vùng biên, tổng vốn hơn 1.500 tỷ

Cực phẩm trầm hương nặng 55kg được đưa ra đấu giá

Cực phẩm trầm hương nặng 55kg được đưa ra đấu giá

Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu

Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu