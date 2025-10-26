Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bà Đỗ Thị Vinh thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con trai bà là lao động chính của gia đình không may bị tai nạn lao động nặng, mất khả năng lao động. Hai mẹ con sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Đại diện chính quyền xã Mộ Đức, các đơn vị tài trợ tặng quà và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đỗ Thị Vinh, trú tại thôn 3, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, UBMTTQ Việt Nam xã Mộ Đức đã kêu gọi và phối hợp với Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí xây dựng lại ngôi nhà mới. Sau gần ba tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, với diện tích 40m², kết cấu kiên cố, khang trang, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.



Bà Đỗ Thị Vinh gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và nhà tài trợ Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi.

Tổng kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng, trong đó Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi hỗ trợ 50 triệu đồng, Đại lý sơn Anh Quốc (thôn 4) tài trợ toàn bộ sơn nhà trị giá khoảng 8 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Ngôi nhà mới khang trang vừa được Agribank tài trợ cho bà Đỗ Thị Vinh ở tại thôn 3, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 18/10/2025, Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Lân Phong bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Thông, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình do Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi tài trợ 50 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà, ông Lê Văn Thạnh - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi cho biết: “Bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ, Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi nói riêng luôn quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Agribank Chi nhánh Mộ Đức Quảng Ngãi bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thông tại tại thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong.

Việc bàn giao Nhà Đại đoàn kết vào thời điểm mùa mưa bão không chỉ giúp gia đình bà Vinh, bà Thông có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng...”.

Được biết, đây là một trong những công trình ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Mộ Đức, xã Lân Phong; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội xã Mộ Đức, xã Lân Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, thể hiện vai trò, trách nhiệm xã hội của Agribank trong sự nghiệp phát triển cộng đồng.