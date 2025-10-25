Agribank cùng nông dân Đắk Lắk mở rộng sản xuất, làm giàu từ sầu riêng, cà phê

Agribank Bắc Đắk Lắk tiếp sức nông dân tái canh cà phê, mở rộng vườn sầu riêng

Trên những vùng đất đỏ bazan màu mỡ của xã Ea Tul, (huyện Cư M’gar cũ), tỉnh Đắk Lắk, mùi cà phê chín thoang thoảng - dấu hiệu của một mùa thu hoạch bội thu đang đến gần.

Trong niềm vui ấy, nhiều nông dân nơi đây đều nhắc đến Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk - người bạn đồng hành đã gắn bó cùng họ suốt hành trình lập nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1980), ở thôn Tân Thành, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk, (trước sáp nhập là xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar cũ) hiện có hơn 1,5 ha cà phê và sầu riêng.

Năm nay, gia đình chị thu được 11 tấn sầu riêng, giá trung bình 60.000 đồng/kg, cùng sản lượng 5 tấn cà phê nhân chuẩn bị thu hoạch, tổng doanh thu ước đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Nhìn cơ ngơi khang trang hôm nay, ít ai nghĩ rằng vợ chồng chị từng bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

Chị Nguyễn Thị Hoa, ở thôn Tân Thành, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk trao đổi cùng cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk về mùa vụ cà phê sắp tới.

“Cách đây hơn 25 năm, khi mới vào lập nghiệp, tôi vay Agribank chỉ vài chục triệu đồng để mua giống, vật tư. Nhờ được ngân hàng đồng hành, hỗ trợ mở rộng hạn mức vay, tôi mới có điều kiện đầu tư dần, mua thêm đất, phát triển vườn cây. Giờ gia đình đã ổn định, con cái được học hành đầy đủ”, chị Hoa chia sẻ.

Không chỉ cho vay vốn, Agribank còn là chỗ dựa tinh thần của nông dân. “Thủ tục vay thuận tiện, cán bộ tín dụng tận tình hướng dẫn. Khi cần vốn mở rộng sản xuất hay gặp khó khăn đột xuất, ngân hàng luôn kịp thời giải ngân. Nhờ vậy, nông dân chúng tôi mới yên tâm làm ăn lâu dài”, chị Hoa nói thêm.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk thường xuyên đến từng thôn, buôn, từng hộ dân để nắm bắt nhu cầu vay vốn và hướng dẫn thủ tục.

Chị Nguyễn Thị Hoa, ở thôn Tân Thành, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk vui vẻ cho biết trong vụ này sản lượng cà phê của gia đình ước đạt hơn 5 tấn nhân.

Tương tự gia đình chị Hoa, ông Y Minh Niê, ở buôn H’Đing (xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk) cũng là một trong những hộ khá giả nhờ chương trình tín dụng tái canh cà phê của Agribank. Gia đình ông canh tác khoảng 1 ha đất, trồng xen canh tiêu và sầu riêng, trong đó cà phê vẫn là cây trồng chủ lực.

“Vừa qua, gia đình tôi được tiếp cận nguồn vốn tái canh của Agribank để trồng mới cà phê. Hiện khu vườn này đã được 3 năm tuổi, còn phần diện tích phía dưới đã 5 năm, nay cho thu ổn định”, ông Y Minh chia sẻ.

Ông Y Minh Niê, ở buôn H’Đing, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk, đang kiểm tra những quả cà phê sắp cho thu hoạch.

Gia đình ông Y Minh vay 150 triệu đồng, thời hạn 8 năm, với chính sách 3 năm đầu chỉ trả lãi, chưa trả gốc - giúp ông có thời gian chăm sóc vườn cây đến khi thu hoạch.

“Mức vốn đó là vừa đủ cho 1 ha cà phê. Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi, cán bộ lại tư vấn kỹ về thủ tục, hợp đồng giải ngân. Chúng tôi còn được tham gia tập huấn kỹ thuật, nên canh tác rất tự tin”, ông Y Minh nói thêm.

Cán bộ trực thuộc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk trao đổi với ông Y Minh Niê về năng xuất cà phê năm 2025.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Agribank đã giúp nhiều hộ nông dân tái canh vườn cà phê già cỗi, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm - hướng đến sản xuất bền vững.

Nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân Đắk Lắk làm giàu bền vững từ cà phê, sầu riêng

Ông Đoàn Thế Dũng, Trưởng thôn Tân Thành, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk, cho biết toàn thôn hiện có 206 hộ dân với khoảng 366 ha đất nông nghiệp. Bình quân mỗi hộ sở hữu từ 1-3 ha đất sản xuất, tập trung chủ yếu vào các loại cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng và hồ tiêu.

Theo ông Dũng, những năm gần đây, đời sống người dân trong thôn đã khấm khá hơn trước nhờ giá nông sản ổn định và sự đầu tư bài bản hơn vào sản xuất.

Đặc biệt, với sự hướng dẫn kỹ thuật từ Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp huyện Cư M’gar (cũ) và các kỹ sư nông nghiệp, cùng nguồn vốn tín dụng kịp thời của Agribank Bắc Đắk Lắk, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Ông Đoàn Thế Dũng, Trưởng thôn Tân Thành, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk bên vườn cà phê.

“Nhờ Agribank kịp thời giải ngân, hỗ trợ vốn ưu đãi, bà con có điều kiện đầu tư chăm sóc vườn cây, mua phân bón, cải tạo hệ thống tưới tiêu và mở rộng sản xuất. Không chỉ là nơi cung cấp vốn, Agribank còn là người bạn đồng hành tin cậy của nông dân trên hành trình thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ nông nghiệp”, ông Dũng chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Công Sự, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cư M’gar (trực thuộc Agribank Bắc Đắk Lắk), cho biết tính đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh đạt khoảng 1.360 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Ông Huỳnh Công Sự, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cư M’gar (trực thuộc Agribank Bắc Đắk Lắk) trao đổi cùng phóng viên Dân Việt.

Về công tác hỗ trợ người dân trong quá trình tiếp cận và vay vốn, ông Sự cho biết: “Chi nhánh thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức các buổi gặp gỡ, tư vấn trực tiếp tại thôn, buôn nhằm giới thiệu, hướng dẫn người dân tiếp cận các chương trình cho vay ưu đãi của ngân hàng.

Tiêu biểu như cho vay theo chương trình tái canh cà phê, cùng nhiều gói tín dụng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bền vững.”

Bên cạnh đó, đơn vị cũng dành tỷ trọng vốn đáng kể cho lĩnh vực thu mua và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là cà phê - mặt hàng thế mạnh của địa phương, qua đó góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.