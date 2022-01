Đà Nẵng: Agribank miền Trung mang mùa Xuân đến với bệnh nhân nghèo

Trước đó, Agribank miền Trung đã thực hiện chuỗi nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần năm 2022 như tặng 100 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 550 nghìn đồng cho 100 hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; tặng hàng trăm suất quà cho các lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19...