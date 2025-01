Agribank miền Trung mang mùa Xuân ấm áp đến với người nghèo

Ông Nguyễn Tiến Trường – Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Agribank là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, từ ngày thành lập đến nay, với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu trong ngành ngân hàng, Agribank đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

Tại thành phố Đà Nẵng, Agribank khu vực miền Trung đã trao 350 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Tiến Trường – Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao quà cho người dân ở huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Cùng với hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, Agribank còn là đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội. Những năm qua, nhiều chương trình ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, trạm y tế, trao học bổng cho các em học sinh - sinh viên nghèo, tặng vườn cây khởi nghiệp, tặng cây con/giống cho các hộ gia đình khó khăn… nhờ đó đã góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, có cuộc sống tốt hơn.

Agribank khu vực miền Trung đã trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng). Ảnh: T.H.

Đồng hành cùng Chương trình "Trao quà Tết – Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ năm 2025", Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Trung đã đóng góp và tích cực kêu gọi cán bộ, nhân viên của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Agribank khu vực miền Trung trao 350 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chị Huỳnh Thị Xuyến ở thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam xúc động khi được đoàn thiện nguyện Agribank khu vực miền Trung đến tận nhà thăm và tặng quà. Ảnh: T.H.

Trước đó, Agribank khu vực miền Trung đã phối hợp với VOV miền Trung và các đơn vị đồng hành trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng, gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 200 nghìn đồng nhu yếu phẩm) tặng bà con nhân dân huyện miền núi Bắc Trà My và huyện Phú Ninh.

Đoàn thiện nguyện Agribank đã phối với VOV miền Trung cùng các đơn vị đồng hành đã tặng quà và khám bệnh cho người dân ở huyện miền núi Bắc Trà My và huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó, Agribank khu vực miền Trung đã phối hợp với cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đơn vị đồng hành tổ chức thăm, chúc tết quân, dân, chính, đảng đang sinh sống, làm việc tại 2 huyện đảo tiền tiêu là Cồn Cỏ - Quảng Trị, Lý Sơn – Quảng Ngãi với số tiền 175 triệu đồng. Như vậy, chỉ tính riêng kinh phí mà Văn phòng đại diện và một số chi nhánh trực thuộc, đơn vị trong khu vực miền Trung đã hỗ trợ đến các gia đình hoàn cảnh khó khăn dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 là gần 500 triệu đồng.

Những suất quà yêu thương nhân dịp Tết đến – Xuân về là tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Agribank nói chung và Agribank khu vực miền Trung nói riêng trong việc đồng hành, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn thiện nguyện Agribank khu vực miền Trung đã trực tiếp đến thăm gia đình chị Trần Thị Mỹ Hạnh có chồng bị tai biến ở huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H.

"Chương trình trao quà Tết lần này nằm trong chuỗi nhiều chương trình an sinh xã hội của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trước thềm năm mới Xuân Ất Tỵ năm 2025. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động, các đơn vị phối hợp tạo thêm nguồn an sinh xã hội được phong phú hơn, để thực hiện các chương trình an sinh ý nghĩa…", ông Trường nói.

Những suất quà yêu thương của Agribank khu vực miền Trung sẽ mang lại cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp. Ảnh: T.H.

Bà Lê Thị Tám - Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những đóng góp và sự đồng hành của Agribank nói chung, Agribank khu vực miền Trung nói riêng với địa phương trong suốt thời gian qua. Những hoạt động thiết thực, kịp thời và chung sức trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của Agribank mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

“Tôi mong muốn, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội....”, bà Tám chia sẻ.

Ông Trần Xuân Hoàng ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Agribank khu vực miền Trung. Ảnh: T.H.

Ông Trần Xuân Hoàng ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết: Gia đình ông có 4 người con thì có 1 người con bị bệnh hiểm nghèo, vợ chồng ông làm việc tự do, thu nhập không ổn định, Tết đến nơi rồi mà vẫn chưa sắm sửa được gì nhiều. “Được Agribank miền Trung tặng quà Tết tôi và người dân ở đây vui lắm, vì có thêm kinh phí để đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đoàn thiện nguyện của Agribank”.

Kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội Xuân Ất Tỵ năm 2025 của Agribank khu vực miền Trung là gần 500 triệu đồng. Ảnh: T.H.

“Với trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn thông qua những hành động cụ thể, thiết thực, Agribank luôn thể hiện sự gắn bó, đồng hành, hỗ trợ những người kém may mắn trong xã hội, triển khai các giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững, thể hiện trách nhiệm của một ngân hàng vì cộng đồng....”, ông Nguyễn Tiến Trường – Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nhấn mạnh.