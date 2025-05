Agribank miền Trung tuyên truyền, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025

Hội nghị có sự tham gia của các đơn vị: Agribank miền Trung, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty Chứng khoán Agribank Agriseco miền Trung;,Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kiểm toán nội bộ khu vực miền Trung, cùng toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động đang làm việc tại Tòa nhà Agribank số 228 đường 2 Tháng 9 TP.Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025 tại Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung. Ảnh: TN.

Tại Hội nghị, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp truyền đạt các quy định pháp luật và kiến thức thực tiễn về công tác PCCC & CNCH, phương án bảo quản và sử dụng các phương tiện PCCC được trang bị tại chỗ, trang bị kiến thức phòng cháy cũng như kỹ năng cơ bản về cách thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ, biện pháp chữa cháy, sơ cứu cho người bị nạn, cứu tài sản....

Theo chia sẻ của cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực trạng đáng lo ngại của các vụ cháy nổ gần đây và những thiệt hại nghiêm trọng gây ra, từ đó khẳng định công tác phòng cháy, chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là nghĩa vụ của toàn xã hội. Mỗi cán bộ, nhân viên (CBNV) đều đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ truyền đạt các quy định pháp luật và kiến thức thực tiễn về công tác PCCC & CNCH. Ảnh: TN.

Hội nghị cung cấp những kiến thức hữu ích như: nguyên nhân gây cháy nổ, biện pháp phòng ngừa, cách sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống cụ thể. Qua đó, góp phần tăng cường sự chủ động và khả năng phản ứng nhanh của mỗi CBNV trước các tình huống khẩn cấp.

Tình huống diễn tập tại Tòa nhà Agribank số 228 đường 2 Tháng 9 TP.Đà Nẵng. Ảnh: TN.

Ngay sau khi được phổ biến những kiến thức cơ bản, CBNV đã thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sơ tán tài sản theo tình huống giả định có cháy tại trụ sở đơn vị trong giờ làm việc. Buổi diễn tập được thực hiện nghiêm túc trước sự theo dõi của cơ quan cảnh sát PCCC và CNCH và đơn vị, huy động 5 xe chữa cháy và 1 xe thang....

CBNV thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sơ tán tài sản theo tình huống giả định có cháy tại trụ sở đơn vị trong giờ làm việc. Ảnh: TN.

Qua buổi diễn tập, Công an TP.Đà Nẵng đánh giá cao khả năng chỉ huy, tổ chức chữa cháy, thoát và cứu nạn của lực lượng chữa cháy cũng như hiệu quả hoạt động của các phương tiện, dụng cụ tại cơ sở thuộc Agribank. Buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp cùng nhau xử lý những đám cháy lớn, có diễn biến phức tạp; đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng nói riêng và kinh nghiệm cho cả nước nói chung.

Thông qua buổi tuyên truyền và diễn tập, toàn thể CBNV được trang bị các kiến thức cơ bản về PCCC, CNCH, đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả mọi người cùng tài sản tại công sở cũng như tại gia đình.... Ảnh: TN.

Ông Nguyễn Quốc Dũng – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung chia sẻ: “Thông qua buổi tuyên truyền và diễn tập, toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị đã được trang bị các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được hướng dẫn quy trình xử lý khi xảy ra cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, kỹ năng cứu nạn cứu hộ cơ bản, đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả mọi người cùng tài sản tại công sở cũng như tại gia đình”.