Agribank tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng trường mầm non tại tỉnh Phú Yên

Vừa qua, tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, Ngân hàng Agribank và UBND huyện Đồng Xuân tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình 6 phòng học Trường mầm non Xuân Sơn Nam do Agribank tài trợ 5 tỷ đồng.

Thời gian qua, Agribank đã làm tốt vai trò của doanh nghiệp trong phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, địa phương thông qua các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, đặc biệt là đầu tư cho sự nghiệp giáo dục như: Tài trợ xây dựng trường học các cấp, tài trợ các thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập trong chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo”, trao tặng chăn ấm và xe đạp cho các em học sinh vùng cao, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình 6 phòng học Trường mầm non Xuân Sơn Nam do Agribank tài trợ.

Riêng tại Chi nhánh tỉnh Phú Yên, Agribank đã tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng 6 phòng học Trường mầm non Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân.



Công trình xây dựng 6 phòng học của Trường mầm non Xuân Sơn Nam có diện tích xây dựng 485m2, cao 2 tầng với quy mô nhà cấp III. Việc bàn giao, đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các em học sinh Trường mầm non Xuân Sơn Nam, góp phần tạo một ngôi trường khang trang, sạch đẹp cho các em mầm non tại vùng núi xa xôi huyện Đồng Xuân học tập và vui chơi.



Ngoài ra, hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, năm 2021, Agribank còn ủng hộ 500 triệu đồng cho Đề án trồng 15 triệu cây xanh do UBND tỉnh Phú Yên phát động, góp phần tạo môi trường sống xanh của tỉnh nhà.