Agribank với trách nhiệm ESG toàn diện, từ “vốn xanh” đến an sinh cộng đồng

Chuyển dịch dòng vốn xanh

Gắn bó máu thịt với “tam nông”, Agribank luôn kiên định thực hiện các chủ trương về ngân hàng xanh, tín dụng xanh và tăng trưởng bền vững, coi việc tuân thủ các chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vừa là yêu cầu chiến lược, vừa là lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi xanh.

Trước thách thức biến đổi khí hậu, Agribank chủ động chuyển dịch dòng vốn từ các lĩnh vực “nâu” (thâm dụng năng lượng, gây ô nhiễm) sang các dự án, mô hình sản xuất “xanh”, thân thiện với môi trường. Đến Quý II/2025, dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định qua từng năm; trong đó năng lượng tái tạo chiếm 53% (trên 15.000 tỷ đồng), lâm nghiệp bền vững khoảng 6.900 tỷ đồng, và nông nghiệp xanh hơn 6.500 tỷ đồng.

Cùng với đó, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi “Nông nghiệp sạch vì sức khỏe cộng đồng” với quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, việc được Chính phủ giao cung cấp tín dụng cho Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 càng khẳng định vai trò trụ cột của Agribank trong chuyển đổi nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Không những là nguồn vốn ưu đãi, những dòng tín dụng xanh của Agribank còn cho thấy quyết tâm phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn xanh, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao giá trị nông sản và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, vì sức khỏe cộng đồng.

Hiện thân của trách nhiệm xã hội

Ngoài công cụ tài chính, dòng vốn xanh của Agribank còn mang giá trị nhân văn sâu sắc khi kiến tạo sinh kế bền vững, tạo việc làm, cải thiện đời sống người dân và thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Thông qua mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, hơn 64.000 tổ vay vốn với gần 1,5 triệu thành viên, cùng hàng chục xe giao dịch lưu động phủ tới hàng trăm xã trên cả nước, Agribank đưa nguồn vốn đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tài chính. Ngân hàng là đơn vị chủ lực triển khai 07 chương trình tín dụng chính sách và 02 Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững), góp phần trực tiếp hiện thực hóa phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, Agribank dành hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho công tác an sinh xã hội. Theo công bố của ngân hàng, trung bình Agribank đầu tư khoảng 500-600 tỷ đồng/năm cho hoạt động an sinh, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã dành gần 60 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trong tổng số hơn 400 tỷ đồng chi cho các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc.

Không chỉ hướng ra xã hội, văn hóa “Vì tương lai xanh” cũng được bồi đắp từ bên trong hệ thống. Phong trào “Agribank - Vì tương lai xanh” lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ gần 40.000 cán bộ, người lao động, thông qua các hoạt động trồng cây, giải chạy vì môi trường, tiết kiệm năng lượng. Những “hạt xanh” được gieo từ nhận thức đến hành động, hình thành nên văn hóa doanh nghiệp trách nhiệm, nhân văn và bền vững.

Chuẩn mực quản trị bền vững, nền tảng cho hành động

Song hành cùng phát triển tín dụng xanh và lan tỏa giá trị xã hội, Agribank đặc biệt chú trọng tới yếu tố quản trị, nền tảng cốt lõi trong bộ tiêu chí ESG. Bởi lẽ, một hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả và liêm chính, các mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững mới có thể được hiện thực hóa một cách bền vững và dài lâu.

Nhận thức rõ điều đó, Agribank đã xây dựng và triển khai quy định quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS) trong hoạt động cấp tín dụng, đồng thời đang tích hợp chặt chẽ hệ thống này vào quy trình thẩm định, xét duyệt và giám sát tín dụng. Mỗi khoản vay, mỗi dự án được xem xét không chỉ trên phương diện tài chính mà còn trên tác động môi trường và xã hội của nó, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu, tránh các hoạt động gây tổn hại đến sinh thái, cộng đồng hoặc vi phạm cam kết phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Agribank đang chuẩn hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ quốc tế tiên tiến, như Báo cáo ESG, Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS, và hướng dẫn quản trị doanh nghiệp của OECD. Các nguyên tắc về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, và đạo đức nghề nghiệp được lồng ghép sâu vào văn hóa nội bộ và các quy trình vận hành. Hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập, và quản lý rủi ro toàn diện được củng cố thường xuyên, giúp Agribank duy trì sự ổn định, an toàn, và niềm tin của khách hàng đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập tài chính quốc tế.

Không dừng ở đó, Agribank còn đóng vai trò cầu nối trong thu hút nguồn vốn quốc tế phục vụ phát triển xanh. Ngân hàng tích cực hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và định chế phát triển đa phương như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), để huy động vốn ODA và các quỹ tài chính xanh. Các nguồn lực này đang được triển khai cho nhiều dự án ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn và hạ tầng xanh tại các địa phương trọng điểm.

Việc thu hút, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn quốc tế không chỉ thể hiện năng lực hội nhập và uy tín của Agribank, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của một ngân hàng Nhà nước tiên phong trong thực thi cam kết Net Zero của Việt Nam. Agribank đang từng bước chuyển hóa quản trị từ mô hình truyền thống sang mô hình phát triển dựa trên giá trị bền vững, nơi lợi nhuận kinh tế đi đôi với lợi ích xã hội và trách nhiệm môi trường.

Hành động vì tương lai xanh

Từ “ngân hàng của nông dân” đến “ngân hàng vì cộng đồng”, hành trình gần bốn thập kỷ của Agribank luôn gắn liền với sứ mệnh phục vụ phát triển đất nước, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ môi trường sinh thái. Dòng vốn tín dụng mà Agribank bền bỉ đưa đến từng vùng quê, từng hộ sản xuất không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là nguồn năng lượng xã hội, góp phần tạo dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn đổi mới, nông dân văn minh, ba trụ cột căn bản của nền kinh tế xanh.

Giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực “tam nông”, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong thực thi các tiêu chuẩn ESG, hiện thực hóa mục tiêu: Phát triển xanh - Tài chính xanh - Xã hội xanh. Toàn hệ thống đang đồng loạt triển khai các chương trình hành động cụ thể như thúc đẩy tín dụng xanh, tiết giảm phát thải nội bộ, chuyển đổi số bền vững và lồng ghép tiêu chí ESG vào đánh giá hiệu quả công việc và thi đua khen thưởng.

Những hành động đó cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của Agribank trong xanh hóa toàn diện hoạt động ngân hàng, từ sản phẩm dịch vụ đến quản trị vận hành. Không chỉ đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, Agribank còn chủ động cùng Chính phủ hiện thực hóa các cam kết quốc tế về phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trên hành trình ấy, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và giá trị nhân văn luôn được đặt ở trung tâm. Bằng hành động thiết thực, Agribank không chỉ vun đắp niềm tin của hàng chục triệu khách hàng mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một ngân hàng thương mại Nhà nước vì con người, vì môi trường và vì tương lai xanh của Việt Nam.

