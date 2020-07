Ấn Độ cấm DN Trung Quốc tham gia mọi dự án xây dựng đường bộ, liên doanh cũng không!

Hôm 30/6, các quan chức quân sự Ấn Độ và Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán với nỗ lực giảm nhiệt căng thẳng sau cuộc đụng độ biên giới khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Nhưng ở trên mặt trận kinh tế, căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang.

Bộ trường Giao thông Ấn Độ tuyên bố cấm DN Trung Quốc tham gia mọi dự án xây dựng đường bộ, liên doanh cũng không!

Quan hệ kinh tế Trung - Ấn đã nóng lên khi Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari hôm 1/7 tuyên bố cấm các công ty Trung Quốc tham gia vào các dự án xây dựng đường cao tốc nước này, bao gồm cả hình thức liên doanh.

“Chúng tôi sẽ không cho phép các liên doanh bao gồm đối tác Trung Quốc tham gia vào các dự án xây dựng đường bộ. Chúng tôi giữ vững lập trường cấm các công ty Trung Quốc thông qua liên doanh (để tham gia các dự án cơ sở hạ tầng như vậy) ở nước ta. Ngay cả khi chúng tôi phải liên doanh với các nước khác trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế hoặc công nghệ, chúng tôi cũng không cho phép doanh nghiệp Trung Quốc” - ông Nitin Gadkari tuyên bố thẳng thừng trước các cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Nitin Gadkari hiện cũng quản lý danh mục đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ấn Độ. Ông đồng thời tuyên bố chính phủ Ấn Độ không hoan nghênh các nhà đầu tư Trung Quốc rót vốn vào lĩnh vực này.

Bình luận của ông Nitin Gadkari được đưa ra ít ngày sau khi New Delhi hôm 30/6 thông báo cấm cửa hàng loạt ứng dụng Trung Quốc bao gồm TikTok, Weibo và WeChat do quan ngại về rủi ro an ninh quốc gia và quyền bảo mật dữ liệu riêng tư người dùng. Hưởng ứng lệnh cấm này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định gỡ toàn bộ hình ảnh, bài đăng trên mạng xã hội Weibo và ngừng tham gia mạng này.

Phản ứng lại lệnh cấm 59 ứng dụng phổ biến này, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi Ji Rong cho hay Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái của chính phủ Ấn Độ. “Động thái này đi ngược lại các yêu cầu công bằng và minh bạch; nó là sự lạm dụng vấn đề an ninh quốc gia. Chúng tôi kêu gọi Ấn Độ thay đổi cách hành xử phân biệt đối xử như vậy”.

Không nghi ngờ gì, lệnh cấm các công ty Trung Quốc tham gia vào các dự án xây dựng đường bộ mới đây là đòn trừng phạt kinh tế mới nhất của Ấn Độ nhắm vào các công ty Trung Quốc sau vụ xung đột biên giới ở khu vực Ladakh, Himalaya đối diện Tây Tạng khiến 20 binh sĩ Ấn Độ tử vong.

Vụ việc đã làm bùng nổ làn sóng chống lại Trung Quốc tại Ấn Độ, với nhiều cuộc biểu tình và chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc. Hồi đầu tháng, Google đã phải gỡ bỏ một app tìm diệt ứng dụng Trung Quốc của một nhà phát triển phần mềm Ấn Độ sau khi app này nhận được hàng triệu lượt tải xuống. Trên các mạng xã hội như Twitter, hashtag #BoycottChineseProducts với lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm Trung Quốc cũng được chia sẻ và hưởng ứng rộng rãi.

Một số tin tức từ giới truyền thông Ấn Độ cũng cho biết chính phủ đang xem xét điều tra các công ty Trung Quốc có trụ sở tại Đông Nam Á muốn vận chuyển hàng hóa sang thị trường Nam Á này.

Trên mặt trận công nghệ viễn thông, chính phủ Ấn Độ hồi cuối tháng 6 cũng tuyên bố cấm các công ty nhà nước sử dụng thiết bị viễn thông từ tất cả các doanh nghiệp Trung Quốc bao gồm Huawei và ZTE trong cơ sở hạ tầng mạng 4G và 5G thử nghiệm.

Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận nào về lệnh cấm các công ty Trung Quốc tham gia vào các dự án xây dựng đường bộ của phía New Delhi.