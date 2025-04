Angimex (AGM) sắp bị hủy niêm yết

Hiện, cổ phiếu AGM đang trong diện kiểm soát do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, vốn chủ sở hữu âm, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm trong hai năm liên tiếp (2022, 2023) và báo cáo tài chính năm 2023 bị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ.

Ngày 28/3, HoSE nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty, trong đó ghi nhận lỗ lũy kế ở mức 425,76 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp 182 tỷ đồng.

Đồng thời, vốn chủ sở hữu âm 243,76 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tiếp tục âm 259,79 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo Điểm e Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cổ phiếu AGM thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ liên tục và vốn chủ sở hữu âm. HoSE sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành hủy niêm yết theo quy định.

Dữ liệu cho thấy, AGM có tổng khối lượng cổ phiếu là 18,2 triệu đơn vị, với tổng giá trị hủy niêm yết dự kiến khoảng 182 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/4, mã AGM giảm sàn về 2.600 đồng/cổ phiếu với 446.700 đơn vị được "sang tay". Đồng thời, mã này trắng bên mua và dư bán 303.500 đơn vị.

Ở diễn biến khác, doanh nghiệp gạo này vừa nhận đơn từ nhiệm của ông Đỗ Minh Đức, thành viên Hội đồng Quản trị, với lý do không thu xếp được thời gian cá nhân.

Angimex tăng lỗ so với năm 2023, kiểm toán đưa ra 6 ý kiến ngoại trừ

Kết thúc năm 2024, Angimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất âm gần 259,8 tỷ đồng, tăng lỗ gần 40 tỷ đồng so với năm trước.

Doanh nghiệp cho biết, năm 2024, công ty không còn hợp nhất doanh thu từ các công ty con đã thoái vốn trong năm 2023. Cùng với khó khăn do thiếu vốn lưu động nên doanh thu thuần giảm 547 tỷ đồng, tương ứng đi lùi 69% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng phải thu khó đồi tăng so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận công ty trong năm 2024 chưa được cải thiện, lỗ tăng thêm 18% so với cùng kỳ.

Đồng thời, Angimex cũng đã giải trình các ý kiến của công ty kiểm toán. Trong đó, Angimex cho biết công ty đang trong quá trình thực hiện tố giác tội phạm đối với Công ty TNHH Khánh Tây Đô đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp và đang chờ phán quyết của Cơ quan có chức năng. Trường hợp doanh nghiệp này không thanh toán nợ, nhóm công ty sẽ thu hồi phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp tương ứng với số nợ không đòi được.

Bên cạnh đó, Nhóm công ty đã gửi đơn tố cáo ông Lê Quang Nhuận đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang để thực hiện thu hồi khoản phải thu, đang trong quá trình chờ cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Nhóm công ty cũng đã nộp hồ sơ khởi kiện bà Từ Thị Hồng Thanh để thực hiện thu hồi khoản tạm ứng, đang trong quá trình chờ thu hồi theo bản án của tòa án.

Ngoài ra, Angimex đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sang tên công ty theo công văn số 531/STNMT-QLĐĐ ngày 14/2/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp. Khoản tạm ứng trả trước sẽ được chuyển thành tài sản của nhóm công ty sau khi hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Nhóm công ty cũng đang trong quá trình thanh lý tài sản đảm bảo cho hai gói Trái phiếu AGMH2123001 và AGMH2223001 và đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để xử lý nợ gói trái phiếu tại thời điểm lập BCTC năm 2024.

Trong năm 2024 do thiếu vốn lưu động nên Công ty TNHH MTV Angimex Định Thành và Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Đồng Tháp tạm ngưng hoạt động sản xuất, chuyển sang cho thuê nhà máy, tài sản. Công ty sẽ thực hiện hoạt động sản xuất trở lại khi Angimex tái cấu trúc và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Nhóm Công ty đã thực hiện thanh lý một số tài sản cũng như thoái vốn đầu tư vào các Công ty con và Công ty liên doanh, liên kết trong năm 2024 và sẽ tiếp tục thực hiện thanh lý cũng như thoái vốn trong năm 2025 theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường số 147/BB-ĐHĐCĐ năm 2023 được thông qua ngày 06 tháng 11 năm 2023. Đông thời Nhóm Công ty đang lên kế hoạch huy động vôn từ các tô chức tín dụng hoặc phát hành cô phiêu riêng lẻ đê bô sung vôn lưu động và lên phương án xử lý nợ gói trái phiếu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2024. Dựa trên cơ sở này, Nhóm Công ty dự kiến có thể hoàn trả các khoản nợ và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo nên Công ty tiến hành lập báo cáo trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.