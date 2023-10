Ảnh thực tế Peugeot 408 về đại lý, ấn định ngày ra mắt, đã có giá dự kiến

Peugeot 408 là mẫu SUV lai coupe mang đến "làn gió mới" cho khách hàng Việt và sẽ ra mắt ngay trong tuần này.

Peugeot 408 là cái tên vẫn còn xa lạ ở Việt Nam khi xe chưa từng được phân phối chính hãng. Dòng xe này phổ biến ở châu Âu và sẽ có mặt ở nước ta để gia tăng lựa chọn "xe chơi" cho khách hàng Việt Nam.

Ảnh thực tế Peugeot 408

Theo thông tin mới nhất, Peugeot 408 sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào ngày 21/10, tức thứ 6 tuần này. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi trước đó, rất ít thông tin mẫu SUV lai coupe này sẽ được Thaco mở bán chính thức..

Thông tin đại lý tiết lộ, Peugeot 408 sẽ có giá dao động khoảng 999-1,249 tỷ đồng với 2 phiên bản dành cho người dùng trong nước. Trước khi ra mắt, Peugeot 408 đã về đại lý và những hình ảnh thực tế được khách hàng mong chờ.

Ở thế hệ mới, Peugeot 408 chuyển từ sedan thành SUV lai coupe với thiết kế đầy hiện đại, khác biệt với các dòng xe khác trên thị trường.

Peugeot 408 là SUV lai coupe. Ảnh Vu Tran.

All New Peugeot 408 là SUV hạng C giống 3008 sử dụng khung gầm EMP2 với Peugeot 308 và 508, mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.859 x 1.480 mm cùng chiều dài cơ sở 2.787 mm.

Không chỉ khung gầm mà ngay cả thiết kế của Peugeot 408 2024 cũng khác biệt so với 3008. Nhờ phong cách thiết kế SUV lai coupe nên 408 trông ấn tượng và "chơi" hơn so với người anh em cùng thương hiệu. Tất nhiên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến độ thực dụng và không gian nội thất của Peugeot 408 2024.

Nội thất Peugeot 408 đầy ấn tượng. Ảnh Vu Tran.

Ấn tượng nhất trên Peugeot 408 phải kể đến lưới tản nhiệt tràn viền với các đồ hoạ kim cương sắc nét. Hệ thống đèn pha LED ma trận thanh mảnh, dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước giống cặp răng nanh và đèn hậu LED nhỏ gọn với tạo hình móng vuốt bên trong. Ngoài ra, xe có những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo xung quanh thân xe cùng phần nóc dốc về phía sau.

Nội thất của Peugeot 408 với điểm nhấn là vô-lăng 2 chấu kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 10 inch. Màn hình thông tin giải trí của xe hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cập nhật phần mềm qua WiFi và điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "OK Peugeot".

Đồng thời, chiếc SUV lai coupe này sử dụng hệ thống điều hòa tự động với cửa gió trải dài trên mặt táp-lô và các nút bấm cơ học nằm bên dưới màn hình giải trí. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Peugeot 408 2024 ở Việt Nam.

Trong kho đó, ở thị trường quốc tế, xe có cả động cơ xăng thông thường và plug-in hybrid (PHEV). Nhiều khả năng xe ở Việt Nam sẽ dùng động cơ xăng để tránh đẩy giá lên quá cao. Do đó, có thể Peugeot 408 2024 tại Việt Nam sẽ dùng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.2L với công suất tối đa 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ sẽ đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp.