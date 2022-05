Áp lực từ giá xăng dầu kéo CPI tăng mạnh

Bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021; lạm phát cơ bản tăng 1,1%.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tăng 0,38% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,34%; khu vực nông thôn tăng 0,42%).

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 1 nhóm hàng giảm giá.

Trong đó, giá hàng hóa nhóm giao thông tăng 2,34% trong tháng, ảnh hưởng tới mức tăng chung 0,23 điểm phần trăm.

Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới vào ngày 4/5, 11/5 và 23/5 làm cho giá xăng tăng 5,93%; giá dầu diezen tăng 3,99%

Giá nhiên liệu tăng cũng kéo giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 1,06% so với tháng trước, trong đó, giá vận tải hành khách bằng đường bộ tăng 1,91%; xe buýt tăng 0,99%; taxi tăng 0,97%; đường sắt tăng 0,37%; đường thủy tăng 0,27%.





Ngoài ra, giá dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 0,05%; thuê ô tô, xe máy tự lái tăng 0,22%; phụ tùng tăng 0,17%.

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 5 tăng 0,27% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,09 điểm phần trăm, trong đó lương thực tăng 0,28%, tác động tăng 0,01 điểm phần trăm; thực phẩm tăng 0,22%, tác động tăng 0,05 điểm phần trăm; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,4%, tác động tăng 0,03 điểm phần trăm.

Nhóm lương thực tháng 5/2022 tăng 0,28% so với tháng trước, bởi chỉ số giá nhóm gạo tăng 0,25%.

Nhóm hàng thực phẩm tăng 0,22% so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu bởi giá thức ăn chăn nuôi, giá vận chuyển tăng làm cho giá thịt gia cầm tăng 1,03% so với tháng trước; thịt gia cầm đông lạnh tăng 2,16%; giá trứng các loại cũng tăng 0,9% so với tháng trước.

Giá thủy hải sản tươi sống tăng 0,18% so với tháng trước do giá nhiên liệu tăng; giá thủy sản chế biến tháng 5 tăng 0,24% so với tháng 4. Giá thịt lợn tăng 0,02% so với tháng trước.

Giá dầu mỡ ăn và chế biến tăng 1,47% so với tháng trước do giá nguyên liệu đầu sản xuất dầu cọ tăng cao. Giá nước mắm, nước chấm tăng 0,8% so với tháng trước; đường, mật tăng 0,27%; sữa, bơ, pho mát tăng 0,33%; bánh, mứt, kẹo tăng 0,47%; chè, cà phê, ca cao tăng 0,16% do giá vận chuyển tăng...

Chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,33% so với tháng trước do giá nguyên liệu đầu vào và giá vận chuyển tăng.

Chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,18% so với tháng trước do giá nguyên phụ liệu sản xuất tăng vì ảnh hưởng của chiến tranh Nga - Ucraina và chiến lược "Zero Covid" từ Trung Quốc.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22% so với tháng trước, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào mùa hè.

Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 0,17% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,01 điểm phần trăm do một số địa phương tăng học phí năm học 2021-2022 trở lại sau thời gian miễn, giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho nhóm dịch vụ giáo dục tăng 0,17% so với tháng trước.

Chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,74% so với tháng trước. Chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tháng 5/2022 tăng 0,19% so với tháng trước, tập trung chủ yếu ở mặt hàng đồ dùng cá nhân.

Ngoài ra, chỉ số giá USD tăng 0,65%.

Theo Tổng cục Thống kê, với mức tăng kể trên, bình quân 5 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng của 5 tháng đầu năm 2017-2020.

Giá xăng dầu trong nước đã qua 13 lần điều chỉnh giá, trong đó giá xăng RON95 tăng 7.360 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 7.080 đồng/lít và dầu diezen tăng 7.980 đồng/lít. Bình quân, giá xăng dầu trong nước tăng 27,26% so với đầu năm và cao hơn 49,95% so với cùng kỳ, tác động làm CPI chung tăng 1,8 điểm %.

Ngoài giá xăng dầu tăng cao, Tổng cục Thống kê cho biết nguyên nhân khiến chỉ số CPI tăng từ đầu năm còn do giá gas trong nước biến động theo giá thế giới, tăng 26,67% so với cùng kỳ, làm CPI chung tăng 0,39 điểm %. Dịch Covid-19 được kiểm soát cũng khiến nhu cầu ăn ngoài nhà hàng tăng nên giá ăn uống ngoài gia đình bình quân tăng 3,31% so với cùng kỳ.