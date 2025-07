Thẩm quyền quản lý Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng thuộc cơ quan nào?

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 6245/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về về việc giao cơ quan quản lý để đầu tư thực hiện Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Theo Phó Thủ tướng, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã quy định về thẩm quyền giao các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, khả năng bố trí nguồn lực của địa phương quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 5, khoản 4 Điều 8 Luật đường bộ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

Mô phỏng dự án. (Ảnh: AI)

Tại văn bản số 611/TTg-CN ngày 28/5/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư 5 tuyến đường bộ cao tốc gồm: Bắc Kạn - Cao Bằng, Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum, Quy Nhơn - Pleiku.

Vì vậy, Bộ Xây dựng căn cứ quy định nêu trên và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, thống nhất với UBND tỉnh Cao Bằng và UBND tỉnh Thái Nguyên, quyết định theo thẩm quyền việc giao cơ quan chủ quản để thực hiện Dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành”, công văn số 6245/VPCP-CN nêu rõ.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có điểm đầu (km0+000), khớp nối với Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn thuộc địa phận TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên); điểm cuối (km87+300) kết nối đường vành đai theo quy hoạch TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 87,3 km, trong đó đoạn qua tỉnh Bắc Kạn dài khoảng 58,75 km, đoạn qua tỉnh Cao Bằng dài khoảng 28,55 km. Trong phạm vi Dự án có thêm đoạn tuyến nối với đường Võ Nguyên Giáp đi trung tâm TP. Cao Bằng dài khoảng 1,29 km, đoạn tuyến nối QL3 dài khoảng 3,57 km.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5729:2012, đường cao tốc cấp 80, tốc độ thiết kế 80 km/h, các công trình cầu thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017. Các đoạn tuyến nối thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III, TCVN 4054:2005.

Về mặt cắt ngang, tuyến được đầu tư xây dựng 4 làn cao tốc hoàn chỉnh với quy mô nền đường rộng 22 m, mặt đường rộng 20,5 m; đầu tư xây dựng các đoạn tuyến nối với quy mô nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m.